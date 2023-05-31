Весь вечер в четырех словах.

Сегодня на «Камп Ноу» провожают Серджи Бускетса — он принял решение покинуть «Барселону», когда завершился сезон.

На стадионе каталонцев собрались нынешние игроки, легенды клуба, тренерский штаб и руководство. На входе все пришедшие фотографировались и отвечали на несколько вопросов от журналистов. В этой серии мини-интервью Дембеле выдал цитату всего вечера.

«Почему ты сегодня в темных очках?» — спросил журналист Усмана.

«Я буду много плакать», — ответил француз.

Очень предусмотрительно, Усман 😏