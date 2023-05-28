Усман Дембеле пришел на интервью клубному ТВ «Барсы», где поговорил на очень значимые темы.

О мечте

«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной», с клубом, который я очень люблю».

О Месси

«Месси - абсолютная легенда для «Барселоны», и увидеть его снова с нами было бы исключительным событием».

О Расизме

«Я тоже был жертвой расизма. Много раз мы, игроки на поле, спрашивали друг друга, действительно ли мы слышали эти кричалки... Это продолжается уже несколько лет, мы должны как-то реагировать».