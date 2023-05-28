FC BARCELONA
Блог

Дембеле рассказал о самой большой мечте. Она связана с «Барсой» 💙❤️

Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Усман Дембеле пришел на интервью клубному ТВ «Барсы», где поговорил на очень значимые темы.

О мечте

«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной», с клубом, который я очень люблю». 

О Месси

«Месси - абсолютная легенда для «Барселоны», и увидеть его снова с нами было бы исключительным событием».

О Расизме

«Я тоже был жертвой расизма. Много раз мы, игроки на поле, спрашивали друг друга, действительно ли мы слышали эти кричалки... Это продолжается уже несколько лет, мы должны как-то реагировать».

Dembélé 'passes' the interest of PSG and focuses on staying at Barça

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Усман ты главное самой займись бро 😎 ! Давай полноценный сезон без травм и глядишь ЛЧ приедет в Каталонию
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adam Murdalov
Ответ R
а, ну тут школьники любят писать, что только Вини ноет. Ведь стоит просто сделать опрос среди темнокожих в Ла Лиге
дембеле не ноет, он некогда не говорил про это, вот только в этом интервью сказал что его тоже оскорбляли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Офигеть хотите?

The Times: «Барселона» хочет подписать Бруно Гимарайнша (25 лет, опорник) из «Ньюкасл Юнайтед» в рамках планов по возвращению на вершину европейского футбола. Клуб считает, что потребуется гонорар в размере около 100 миллионов евро, чтобы убедить «Ньюкасл» отказаться от игрока сборной Бразилии.

Почему мне кажется это смешным?))))

Потому что у Барсы чертовы проблемы с ФФП и долговая,мать его яма!
То есть денег (60 млн) на Субименди нету,а 100 лямов на Гимарайнша есть))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий