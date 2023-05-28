Дембеле рассказал о самой большой мечте. Она связана с «Барсой» 💙❤️
Усман Дембеле пришел на интервью клубному ТВ «Барсы», где поговорил на очень значимые темы.
О мечте
«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной», с клубом, который я очень люблю».
О Месси
«Месси - абсолютная легенда для «Барселоны», и увидеть его снова с нами было бы исключительным событием».
О Расизме
«Я тоже был жертвой расизма. Много раз мы, игроки на поле, спрашивали друг друга, действительно ли мы слышали эти кричалки... Это продолжается уже несколько лет, мы должны как-то реагировать».
The Times: «Барселона» хочет подписать Бруно Гимарайнша (25 лет, опорник) из «Ньюкасл Юнайтед» в рамках планов по возвращению на вершину европейского футбола. Клуб считает, что потребуется гонорар в размере около 100 миллионов евро, чтобы убедить «Ньюкасл» отказаться от игрока сборной Бразилии.
Почему мне кажется это смешным?))))
Потому что у Барсы чертовы проблемы с ФФП и долговая,мать его яма!
То есть денег (60 млн) на Субименди нету,а 100 лямов на Гимарайнша есть))))