Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» в конце сезона. Лгендарный испанец проведет последний матч за японскую команду 1 июля. 6 июня – товарищеский матч против «Барселоны».

«Я по-прежнему хочу играть в футбол и участвовать в соревнованиях. Я всегда думал, что хочу уйти на пенсию здесь, но у менеджера были другие планы. Решение о моем уходе из клуба было обоюдным», – заявил 39-летний футболист.

«Как я уже много раз говорил, я бы хотел вернуться в «Барселону» в какой-то момент своей жизни, но я все еще думаю, что это далеко», – добавил Иньеста.

Иньеста забил 26 голов и отдал 25 результативных передач в 133 матчах за «Виссел Кобе» после ухода из «Барсы» в 2018 году.