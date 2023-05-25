FC BARCELONA
Блог

Иньеста уходит из «Виссел Кобе», но заканчивать не хочет – намерен вернуться в «Барсу»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Ла Лига Ла Лига
Виссел Кобе Виссел Кобе
Футбол Футбол

Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» в конце сезона. Лгендарный испанец проведет последний матч за японскую команду 1 июля. 6 июня – товарищеский матч против «Барселоны».

«Я по-прежнему хочу играть в футбол и участвовать в соревнованиях. Я всегда думал, что хочу уйти на пенсию здесь, но у менеджера были другие планы. Решение о моем уходе из клуба было обоюдным», – заявил 39-летний футболист.

«Как я уже много раз говорил, я бы хотел вернуться в «Барселону» в какой-то момент своей жизни, но я все еще думаю, что это далеко», – добавил Иньеста.

Иньеста забил 26 голов и отдал 25 результативных передач в 133 матчах за «Виссел Кобе» после ухода из «Барсы» в 2018 году.

Whose Barcelona legacy is greater, Xavi or Andrés Iniesta?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Очень ждём тебя в Барселоне в любом качестве, легенда один из лучших игроков
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wmfrxwf5rq
На банке в Барсе не затерялся бы. Пару раз в сезоне выходить на минуте 75-80, и картину бы не испортил. Я бы даже сказал улучшил. Там Хави то один чего стоит. На тренировках до сих пор класс показывает. А приятный опыт с Алвесом в прошлом сезоне только подталкивает на подписание Андреса
Легенда!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Глядя на Иньесту кажется что он добьётся успеха в любом начинании. Менеджмент,тренер,дипломат да везде,очень сдержанный человек,таланта вагон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ wmfrxwf5rq
На банке в Барсе не затерялся бы. Пару раз в сезоне выходить на минуте 75-80, и картину бы не испортил. Я бы даже сказал улучшил. Там Хави то один чего стоит. На тренировках до сих пор класс показывает. А приятный опыт с Алвесом в прошлом сезоне только подталкивает на подписание Андреса Легенда!
Да не, мы конечно все любим его, но он уже даже в Японии почти не выходит. Надо быть реалистами, физуха никогда не была его самой сильной стороной. А уж в 39 тем более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий