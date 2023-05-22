На прошлой неделе многочисленные источники сообщили, что «Барселона» намерена подписать Киммиха. По информации Жерара Ромеро, окружение Йозуа предложило игрока «блаугране». А по данным Mundo Deportivo, каталонцы уверены, что смогут провернуть переход немца.

Наконец, о возможно трансфере полузащитника «Баварии» высказался Хави:

«Киммих? Он очень хороший игрок, один из лучших в мире на своей позиции. Но больше я ничего не скажу. Директор «Сосьедада» не был доволен моими высказываниями о Субименди».

После ухода Бускетса «Барселоне» может понадобиться укрепление полузащиты, а Киммих способен вписаться в любую команду.

Но «Бавария» вряд ли отпустят одного из ключевых игроков своей команды. По информации авторитетного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Йозуа не намерен расставаться с Рекордмайстером. Корреспондент добавил, что «блауграна» пока не связалась с игроком.

Так или иначе, Киммиху точно будет приятно услышать похвалу от тренера «Барсы». Полузащитник сборной Германии признавался, что всегда брал с Хави пример.