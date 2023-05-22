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«Это все, что я могу сказать»: Хави впервые прокомментировал слухи о возможном переходе Киммиха в «Барсу»

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На прошлой неделе многочисленные источники сообщили, что «Барселона» намерена подписать Киммиха. По информации Жерара Ромеро, окружение Йозуа предложило игрока «блаугране». А по данным Mundo Deportivo, каталонцы уверены, что смогут провернуть переход немца.

Наконец, о возможно трансфере полузащитника «Баварии» высказался Хави:

«Киммих? Он очень хороший игрок, один из лучших в мире на своей позиции. Но больше я ничего не скажу. Директор «Сосьедада» не был доволен моими высказываниями о Субименди».

После ухода Бускетса «Барселоне» может понадобиться укрепление полузащиты, а Киммих способен вписаться в любую команду.

Но «Бавария» вряд ли отпустят одного из ключевых игроков своей команды. По информации авторитетного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Йозуа не намерен расставаться с Рекордмайстером. Корреспондент добавил, что «блауграна» пока не связалась с игроком.

Так или иначе, Киммиху точно будет приятно услышать похвалу от тренера «Барсы». Полузащитник сборной Германии признавался, что всегда брал с Хави пример.

3 комментария

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El illusionista
Что будет потом? Если Киммих и правда хочет уйти, то точно к Хави, так как он для него кумир, как и для многих полузащитников этого поколения. Придёт к Салихамиджичу, скажет что всю жизнь мечтал играть у Хави, и что шанс такой выпадает раз в жизни, и Бавария будет вынуждена вступить с Барселоной в переговоры, хоть и будет всё отрицать. А деньги Барса найдёт. Тут всё от самого Киммиха зависит, но дыма без огня не бывает. Для Барселоны это конечно будет шикарный трансфер.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ El illusionista
Что будет потом? Если Киммих и правда хочет уйти, то точно к Хави, так как он для него кумир, как и для многих полузащитников этого поколения. Придёт к Салихамиджичу, скажет что всю жизнь мечтал играть у Хави, и что шанс такой выпадает раз в жизни, и Бавария будет вынуждена вступить с Барселоной в переговоры, хоть и будет всё отрицать. А деньги Барса найдёт. Тут всё от самого Киммиха зависит, но дыма без огня не бывает. Для Барселоны это конечно будет шикарный трансфер.
Хави только полтора года, по сути, как стал тренером, а тут Киммих непонятно с чего должен загнуть про «всю жизнь мечтал играть у Хави»? Перебор. Лэмпард тоже кумир у многих, но никто в здравом уме не захочет играть под его руководством. Игрок и тренер разные понятия, а Хави ещё доказывать и доказывать свой уровень.
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