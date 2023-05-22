«Обделенные» «Барселоны»: футболисты с наименьшим количеством игрового времени в сезоне
До конца сезона «Барселоне» осталось провести три матча, уже с чемпионским титулом на руках Хави может предоставить игровое время в Ла Лиге футболистам, которые были мало задействованы в этом сезоне по решению тренера или из-за травм.
Давайте посмотрим на пятерку игроков, нуждающихся в минутах на поле.
Серджи Роберто (1103 мин)
20 матчей – 13 в «основе»
Второй капитан команды принял роль второго плана, но он боролся и всегда помогал «Барселоне», когда получал возможность. Травмы не позволили Серджи получить больше игрового времени.
Маркос Алонсо (973 мин)
21 матч - 9 в «основе»
Высокая конкуренция в обороне оставила Маркоса на вторых ролях в этом сезоне. Он играл, когда кто-то не мог, но почти всегда в качестве первой альтернативы для Хави.
Франк Кессиэ (842 мин)
26 матчей - 6 в «основе»
Цифры не соответствуют ощущениям от присутствия полузащитника. Хави использовал Кессиэ в качестве импульса для команды во многих играх в концовке, именно он забил гол, который решил исход класико дома в Ла Лиге.
Пабло Торре (58 мин)
6 матчей - 0 в «основе»
Полевой игрок с наименьшим количеством минут за весь сезон. С практической точки зрения Пабло не является футболистом первой команды, но он был постоянно интегрирован в состав, поэтому его необходимо учитывать при распределении минут.
Иньяки Пенья (0 мин)
0 матчей - 0 в «основе»
Запасной вратарь не получил шанса в Ла Лиге, но, возможно, он еще выйдет на поле в оставшихся трех матчах сезона.
Пенья сам всё прекрасно понимает,куда там когда в воротах пиковый AirStegen 🛩
Алонсо ещё может что-то дать Барсе если без травм обойдётся.
А вот Серджи Роберто пора отпускать,при всех выданных ему авансах,нужно признать он не тянет. Причём давно не тянет,а зп наверное конское.
а вот Пабло жаль.. но что поделаешь то, Хави не особо то и доверяет молодым, выбрал в себе любимчиков и они вечно в основе, удивительно что даже перед игрой ЛЧ и МЮ ротации толком не делал, в итоге все слили. даже после того как решилась судьба лалиги решил просто тупо выставить Френки-Бус-Кессиэ,Раф-Лева-Усман.. а мог же просто дать время тем же Фати,Феррану и Пабло которых игронирует по ходу сезона. Кумана можно критиковать вечно но за что спасибо, так это за то что не побоясь выпускал Гави и Педри когда оба были зелеными а мог ведь просто оставить Видаля,Ракитича и выпускать Коута.. но он тупо гнил свою линию и Гави и Педри играли вместо опытных игроков. Хави в этом плане разочаровал.