До конца сезона «Барселоне» осталось провести три матча, уже с чемпионским титулом на руках Хави может предоставить игровое время в Ла Лиге футболистам, которые были мало задействованы в этом сезоне по решению тренера или из-за травм.

Давайте посмотрим на пятерку игроков, нуждающихся в минутах на поле.

Серджи Роберто (1103 мин)

20 матчей – 13 в «основе»

Второй капитан команды принял роль второго плана, но он боролся и всегда помогал «Барселоне», когда получал возможность. Травмы не позволили Серджи получить больше игрового времени.

Маркос Алонсо (973 мин)

21 матч - 9 в «основе»

Высокая конкуренция в обороне оставила Маркоса на вторых ролях в этом сезоне. Он играл, когда кто-то не мог, но почти всегда в качестве первой альтернативы для Хави.

Франк Кессиэ (842 мин)

26 матчей - 6 в «основе»

Цифры не соответствуют ощущениям от присутствия полузащитника. Хави использовал Кессиэ в качестве импульса для команды во многих играх в концовке, именно он забил гол, который решил исход класико дома в Ла Лиге.

Пабло Торре (58 мин)

6 матчей - 0 в «основе»

Полевой игрок с наименьшим количеством минут за весь сезон. С практической точки зрения Пабло не является футболистом первой команды, но он был постоянно интегрирован в состав, поэтому его необходимо учитывать при распределении минут.

Иньяки Пенья (0 мин)

0 матчей - 0 в «основе»

Запасной вратарь не получил шанса в Ла Лиге, но, возможно, он еще выйдет на поле в оставшихся трех матчах сезона.