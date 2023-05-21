10 комментариев

Как «Барса» может играть с Рубеном Невешем в следующем сезоне
Сообщается, что «Барселона» вскоре подпишет Рубена Невеша.
Португалец должен заменить Серхио Бускетса в «Барсе». Скорее всего, он сформирует опорную полузащиту в паре с Френки де Йонгом.
Вот как это может выглядеть в следующем сезоне.
Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Невес; Дембеле, Месси, Педри; Левандовски.
У меня ассоциации что он среднее между Андре Гомешем и рабьо - вообще не подойдет
Молодой Гуэрра из Валенсии. Кому интересно, советую понаблюдать на его работу. Очень креативный и отлично видит поле. Просто супер!!