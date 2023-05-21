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Как «Барса» может играть с Рубеном Невешем в следующем сезоне

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Сообщается, что «Барселона» вскоре подпишет Рубена Невеша.

Португалец должен заменить Серхио Бускетса в «Барсе». Скорее всего, он сформирует опорную полузащиту в паре с Френки де Йонгом.

Вот как это может выглядеть в следующем сезоне.

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Невес; Дембеле, Месси, Педри; Левандовски.

10 комментариев

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Кулёс
Кто за хэмптоном следил? Как Невеш вообще?
У меня ассоциации что он среднее между Андре Гомешем и рабьо - вообще не подойдет
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Темирлан Шаваев
Ответ Кулёс
Кто за хэмптоном следил? Как Невеш вообще? У меня ассоциации что он среднее между Андре Гомешем и рабьо - вообще не подойдет
Скажу так, он по лучше этих двух, хорош в системе клуба, но близко не Бускетс, скорее он среднее между Кессье и Маскерано.
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Avazbek Rasulov
Друзья, вместо Бускетса есть очень хороший вариант.
Молодой Гуэрра из Валенсии. Кому интересно, советую понаблюдать на его работу. Очень креативный и отлично видит поле. Просто супер!!
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Сергей Попиралкин
Ответ Кулёс
Кто за хэмптоном следил? Как Невеш вообще? У меня ассоциации что он среднее между Андре Гомешем и рабьо - вообще не подойдет
Ну под схему вулвз он подходит идеально, играет добротно) но это другой чемпионат
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predMBAPPE
Ответ Кулёс
Кто за хэмптоном следил? Как Невеш вообще? У меня ассоциации что он среднее между Андре Гомешем и рабьо - вообще не подойдет
Это что-то между Мамаевым и Кокориным)
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Кулёс
Ответ predMBAPPE
Это что-то между Мамаевым и Кокориным)
зе Болотный?) но в опорниках?
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predMBAPPE
Ответ Кулёс
зе Болотный?) но в опорниках?
Вот! 100%-ное определение 🤣👍🏻💪🏻
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