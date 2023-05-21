10 комментариев

Сообщается, что «Барселона» вскоре подпишет Рубена Невеша.

Португалец должен заменить Серхио Бускетса в «Барсе». Скорее всего, он сформирует опорную полузащиту в паре с Френки де Йонгом.

Вот как это может выглядеть в следующем сезоне.

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Невес; Дембеле, Месси, Педри; Левандовски.