32 комментария

Неожиданно и приятно 🥰

В прошлые выходные «Барселона» завоевала долгожданный титул Ла Лиги, победив «Эспаньол».

Празднуя это событие, каталонцы не забыли и о российских болельщиках, несмотря на то, что мировой футбол для них пока недоступен. Специально для Okko Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видео, где благодарят фанатов из России за поддержку.

Защитник закончил свое обращение словами «мы скоро увидимся», а Серджи назвал российских болельщиков «частью этой большой победы».

Радостно видеть, что в «Барсе» знают, как много людей из России поддерживают каталонцев. Многих фанатов тронул этот поступок:

💬 «Приятно, когда о тебе помнят!»

💬 «Спасибо, Алекс и Серджи. Спасли мой день».

💬 «Такого я точно не ожидал, и меня это тронуло сильнее, чем должно было».

И не поспоришь!