FC BARCELONA
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Готовьтесь умиляться! Алекс Бальде и Серджи Роберто обратились к болельщикам из России

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Неожиданно и приятно 🥰

В прошлые выходные «Барселона» завоевала долгожданный титул Ла Лиги, победив «Эспаньол».

Празднуя это событие, каталонцы не забыли и о российских болельщиках, несмотря на то, что мировой футбол для них пока недоступен. Специально для Okko Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видео, где благодарят фанатов из России за поддержку.

Защитник закончил свое обращение словами «мы скоро увидимся», а Серджи назвал российских болельщиков «частью этой большой победы».

Радостно видеть, что в «Барсе» знают, как много людей из России поддерживают каталонцев. Многих фанатов тронул этот поступок:

💬 «Приятно, когда о тебе помнят!»

💬 «Спасибо, Алекс и Серджи. Спасли мой день».

💬 «Такого я точно не ожидал, и меня это тронуло сильнее, чем должно было».

И не поспоришь!

32 комментария

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Темирлан Шаваев
Вроде мелочь, но приятно
+56
-3
+53
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TemaGovnoed
Ответ dan ban
политика??? убийства, тероризм, война ето политика???
Русские болельщики и футболисты сами и идут и запускают бомбы. Именно так
+32
-5
+27
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Denis2403
Ох как же это не честно,что политика коснулась футбола,так обидно от этого....
+16
-2
+14
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MyGerodot
Ответ Данил Бакуров
Да, даже как-то неожиданно
В такой обстановке это не мелочь. Спасибо, что откликнулись, барселонцы.
+9
-1
+8
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Арсений Чернобаев
после прочтения этой статьи зашел в тик-ток ( у меня мод), и увидел в ленте, как русская порноактриса Эва Эльфи машет флагом с эмблемой барсы рядом с чемпионским автобусом Барселоны. совпадение?
+8
-2
+6
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Пацанчик реальный
Ответ Арсений Чернобаев
после прочтения этой статьи зашел в тик-ток ( у меня мод), и увидел в ленте, как русская порноактриса Эва Эльфи машет флагом с эмблемой барсы рядом с чемпионским автобусом Барселоны. совпадение?
Тоесть скоро выйдет видео,где абсолютно весь состав Барселоны и весь тренерский штаб благодарят болельщиков из России?
+5
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+5
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VictorAhz
Ответ TemaGovnoed
Русские болельщики и футболисты сами и идут и запускают бомбы. Именно так
Согласен на 100%.
+4
-1
+3
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Данил Бакуров
Ответ Темирлан Шаваев
Вроде мелочь, но приятно
Да, даже как-то неожиданно
+4
-1
+3
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o0
Я хочу добавить что в этой ситуации молодцы не только Барса, но и Окко. Им респект. Чтобы даже просто сохранить контракт нужно было договариваться, принимать решения, а такая вишенка на торте — вообще топ.
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o0
Ответ KennyN
я конечно против войны (привет Роскомнадзор, для вам это "СВО"), но украинцы так ополчились на Барсу в инсте за это и заявляют, что 90% населения поддерживают все это поэтому не заслуживают такого видео. Грустно конечно, что с 2 сторон такая ненависть из-за пропаганды
Украинцев можно понять. Когда на твою страну летят ракеты, конечно хочется задать вопрос «какого черта» и найти того, с кого спросить. Думаю, что нам остаётся с нашей стороны продолжать показывать, что войну поддерживают не 90% людей и вообще мы за общение между людьми, а не вот эту ненависть из-за пропаганды. Время все расставит по местам.
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rej1sta
Ответ Ivan Bravo
Может кто-нибудь подсказать, почему на этой форме логотип Барселоны напечатали неполностью? Заранее спасибо!
Наверное, просто решили сделать акцент на каталонский флаг на эмблеме.
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Арсений Чернобаев
Ответ Арсений Чернобаев
после прочтения этой статьи зашел в тик-ток ( у меня мод), и увидел в ленте, как русская порноактриса Эва Эльфи машет флагом с эмблемой барсы рядом с чемпионским автобусом Барселоны. совпадение?
на нее весь состав смотрел
+1
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Ya Tolik
Чего там, отменять их в Европах не планируют за такие страшные слова?
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o0
Ответ dan ban
политика??? убийства, тероризм, война ето политика???
Любая война сейчас это политическое решение. Раньше, да, были войны неполитические, типа крестовых походов, но сейчас войну начинают политики.
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Ivan Bravo
Может кто-нибудь подсказать, почему на этой форме логотип Барселоны напечатали неполностью? Заранее спасибо!
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dan ban
Ответ TemaGovnoed
Русские болельщики и футболисты сами и идут и запускают бомбы. Именно так
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TemaGovnoed
Ответ dan ban
Комментарий удален модератором
Че по Бахмату?
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Maliw Ali
Ответ o0
Любая война сейчас это политическое решение. Раньше, да, были войны неполитические, типа крестовых походов, но сейчас войну начинают политики.
Боюсь вас разочаровать , но и там были свои цели , помимо "священного города " , кстати они там по пути , как и сам город утопили в крови , насилии и воровстве .
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o0
Ответ Maliw Ali
Боюсь вас разочаровать , но и там были свои цели , помимо "священного города " , кстати они там по пути , как и сам город утопили в крови , насилии и воровстве .
100% согласен. В любой войне кто-то преследует свои личные цели и цепляется за возможность нажиться ресурсами и другими ништяками. Моя мысль была, что первую идею вкидывают политики. Раньше это могли быть другие чуваки.
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Пацанчик реальный
Сейчас повылазиют какие-нибудь сумасшедшие,которые будут этих игроков за это видео обвинять!
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Арсений Чернобаев
Ответ Пацанчик реальный
Тоесть скоро выйдет видео,где абсолютно весь состав Барселоны и весь тренерский штаб благодарят болельщиков из России?
возможно
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Руслан Лысенко
Это видео скрыто настройками приватности и недоступно для просмотра

В стиле спортс.
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Alexander Sragovich
Ответ Пацанчик реальный
Тоесть скоро выйдет видео,где абсолютно весь состав Барселоны и весь тренерский штаб благодарят болельщиков из России?
За что?
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Nomen Meum
Умилились) Спасибище!
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Асадбек Нуралиев
Ответ Samuel L. Jackson
а что с эмблемой клуба? Не оч понял
Это кофта для тренировок, просто обычный стиль. Когда игроки сидят на банке, они в этой кофте ходят. Руководство решило изменить эмблему у этой кофты
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