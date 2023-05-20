32 комментария

Готовьтесь умиляться! Алекс Бальде и Серджи Роберто обратились к болельщикам из России
Неожиданно и приятно 🥰
В прошлые выходные «Барселона» завоевала долгожданный титул Ла Лиги, победив «Эспаньол».
Празднуя это событие, каталонцы не забыли и о российских болельщиках, несмотря на то, что мировой футбол для них пока недоступен. Специально для Okko Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видео, где благодарят фанатов из России за поддержку.
Защитник закончил свое обращение словами «мы скоро увидимся», а Серджи назвал российских болельщиков «частью этой большой победы».
Радостно видеть, что в «Барсе» знают, как много людей из России поддерживают каталонцев. Многих фанатов тронул этот поступок:
💬 «Приятно, когда о тебе помнят!»
💬 «Спасибо, Алекс и Серджи. Спасли мой день».
💬 «Такого я точно не ожидал, и меня это тронуло сильнее, чем должно было».
И не поспоришь!
В стиле спортс.