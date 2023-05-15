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Уважение превыше всего. Тебас и «Реал» поздравили «Барсу» с чемпионством

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После чемпионства «Барселоны» ее главный соперник, мадридский «Реал», а также президент Ла Лиги Хавьер Тебас, с которым у каталонцев не лучшие отношения, поздравили команду Хави с триумфом.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!

Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас на каталанском языке.

«Реал» поздравил гораздо короче – но важен сам факт.

А в прошлом году «Реал» поздравляла «Барса».

9 комментариев

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Rule1
Respect ✊🏻
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Denis2403
Шок новости
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Jaha Kudusov
"поздравляю Барселону с заслуженным триумфом" - двуличная зараза.
Сначала гнобит, строит козни, разжигает конфликты, порождает ненависть между клубами и главное различать ненависть на основе соперничества и исторической неприязни и ненависть на основе провокаций со стороны руководителей, рытья в грязном белье, привлечения сми и всеобщего внимания с целью дискредитации и осуждения...
А когда тот же клуб выигрывает главный футбольный трофей страны, этот редиска выдаёт хвалебные ноты, исключительно ради самопиара!
Тоже мне асс пиара или лучше пиар асс!
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Эльдар Сулейманов
Барселону с победой они заслужили. Нужна сильная Барселона. Удачи в лч в следующем сезоне
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Hella black
Скрепя зубами они это сделали ! Строго в угоду регламента и спортивной порядочности.
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Raindrop Drop Top
Этими словами только подтереться можно, цена их ничтожна
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