9 комментариев

Уважение превыше всего. Тебас и «Реал» поздравили «Барсу» с чемпионством
После чемпионства «Барселоны» ее главный соперник, мадридский «Реал», а также президент Ла Лиги Хавьер Тебас, с которым у каталонцев не лучшие отношения, поздравили команду Хави с триумфом.
«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!
Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас на каталанском языке.
«Реал» поздравил гораздо короче – но важен сам факт.
А в прошлом году «Реал» поздравляла «Барса».
Сначала гнобит, строит козни, разжигает конфликты, порождает ненависть между клубами и главное различать ненависть на основе соперничества и исторической неприязни и ненависть на основе провокаций со стороны руководителей, рытья в грязном белье, привлечения сми и всеобщего внимания с целью дискредитации и осуждения...
А когда тот же клуб выигрывает главный футбольный трофей страны, этот редиска выдаёт хвалебные ноты, исключительно ради самопиара!
Тоже мне асс пиара или лучше пиар асс!