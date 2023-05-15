9 комментариев

После чемпионства «Барселоны» ее главный соперник, мадридский «Реал», а также президент Ла Лиги Хавьер Тебас, с которым у каталонцев не лучшие отношения, поздравили команду Хави с триумфом.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!

Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас на каталанском языке.

«Реал» поздравил гораздо короче – но важен сам факт.

А в прошлом году «Реал» поздравляла «Барса».