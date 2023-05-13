8 комментариев

Что не так с португальцем, и почему он так нужен Лапорте.

«Барселона» уже заключила устное соглашение с полузащитником «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубеном Невешем, сообщают многочисленные авторитетные испанские журналисты такие, как Ферран Корреас, Ферран Мартинес, Ллуис Мигельсанц и Хави Мигель.

Однако в клубе мнения об этом трансфере разделились.

Жоану Лапорте нравится игрок, он считает его отличным преемником Бускетса, а также у президента близкие отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем. Эта сделка экономически выгодна для клуба, и может стать жизненно важным толчком для остальных желаемых подписаний. Ферран Мартинес утверждает, что договоренность с Мендешем включает в себя продажу Ансу Фати за сумму, которая будет как минимум на 30 миллионов больше, чем та, которую придется заплатить за Рубена.

А вот тренерский штаб и Жорди Кройфф вместе с Матеу Алемани считают, что Невеш не подойдет профилю «Барсы». В частности, Хави не убеждают способности португальца, он предпочитает Мартина Субименди, однако его цена делает переход практически невозможным. Остальной тренерский состав считает, что Невешу нужен игрок рядом, так как он всегда играл с еще одним опорником, и поэтому они не видят в нем игрока, который может заменить Бускетса, но они готовы согласиться на его подписание, если он не помешает приходу футболиста, который нужен Хави.

Сообщается, что Лапорта пообещал главному тренеру, что клуб попытается подписать опорника высшего уровня в дополнение к португальцу.

Другим вариантом является Софьян Амрабат, у которого, как и у Невеша, контракт заканчивается в 2024 году.

Марокканец отчаянно хочет перейти в каталонскую команду, но «Фиорентина» не хочет отпускать игрока за небольшую сумму, несмотря на то, что через год он сможет уйти бесплатно. «Барса» определенно будет работать над этой сделкой летом.