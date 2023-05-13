8 комментариев

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«Барселона» собирается подписать Рубена Невеша, несмотря на протесты Хави. Разбираемся, зачем это клубу

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Что не так с португальцем, и почему он так нужен Лапорте.

«Барселона» уже заключила устное соглашение с полузащитником «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубеном Невешем, сообщают многочисленные авторитетные испанские журналисты такие, как Ферран Корреас, Ферран Мартинес, Ллуис Мигельсанц и Хави Мигель.

Однако в клубе мнения об этом трансфере разделились.

Жоану Лапорте нравится игрок, он считает его отличным преемником Бускетса, а также у президента близкие отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем. Эта сделка экономически выгодна для клуба, и может стать жизненно важным толчком для остальных желаемых подписаний. Ферран Мартинес утверждает, что договоренность с Мендешем включает в себя продажу Ансу Фати за сумму, которая будет как минимум на 30 миллионов больше, чем та, которую придется заплатить за Рубена.

А вот тренерский штаб и Жорди Кройфф вместе с Матеу Алемани считают, что Невеш не подойдет профилю «Барсы». В частности, Хави не убеждают способности португальца, он предпочитает Мартина Субименди, однако его цена делает переход практически невозможным. Остальной тренерский состав считает, что Невешу нужен игрок рядом, так как он всегда играл с еще одним опорником, и поэтому они не видят в нем игрока, который может заменить Бускетса, но они готовы согласиться на его подписание, если он не помешает приходу футболиста, который нужен Хави.

Сообщается, что Лапорта пообещал главному тренеру, что клуб попытается подписать опорника высшего уровня в дополнение к португальцу.

Другим вариантом является Софьян Амрабат, у которого, как и у Невеша, контракт заканчивается в 2024 году.

Марокканец отчаянно хочет перейти в каталонскую команду, но «Фиорентина» не хочет отпускать игрока за небольшую сумму, несмотря на то, что через год он сможет уйти бесплатно. «Барса» определенно будет работать над этой сделкой летом.

8 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Не барселонский игрок. То же самое что с Кессиэ – сам по себе игрок хорошего уровня, но в системе Барселоны, как собаке пятая нога. Через год будут искать, кому продать.
+9
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Yuriy Chistyakov
Нужен либо Субименди сейчас и за деньги, либо Райс через год свободным агентом. Зачем размениваться на всяких Невешей? Уже есть ненужный Кессье. Если только в рамках обмена на условного Тринкао какого-нибудь, да и то лучше просто продать его хоть за сколько-нибудь
+5
0
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Yuriy Chistyakov
Давайте вспомним последних португальцев, у которых получалось в Барсе. На сколько отмотать придётся?
+1
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Michael Chikvashvili
Амрабат хорош
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Денис Казаков
Ответ Yuriy Chistyakov
Давайте вспомним последних португальцев, у которых получалось в Барсе. На сколько отмотать придётся?
Фиго,Деку. Больше не было,остальное хлам.
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Никола Тесла
Ответ Yuriy Chistyakov
Давайте вспомним последних португальцев, у которых получалось в Барсе. На сколько отмотать придётся?
Самый успешный Фигу. Далее идут Симау Саброзы, Куарежма, Коуто, ну так себе. Еще есть Деко, но он бразилец все же.
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Данил
Ответ Yuriy Chistyakov
Нужен либо Субименди сейчас и за деньги, либо Райс через год свободным агентом. Зачем размениваться на всяких Невешей? Уже есть ненужный Кессье. Если только в рамках обмена на условного Тринкао какого-нибудь, да и то лучше просто продать его хоть за сколько-нибудь
Хоть один адекват. Уже сколько пишу, что можно подождать Райса(арсенал не подпишет его за 130млн, а дальше некуда идти(в Челси полный бардак)) а пока можно подписать Гюндогана на 2+1 .
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