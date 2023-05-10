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Из команды Гвардиолы в кулинарное шоу: так сложилась судьба одного из игроков «Барселоны«👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳

Энеко Фернандес
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Не всем суждено играть на «Камп Ноу».

Энеко Фернандес родился в испанской Сарагосе, где и начал играть в футбол, причем весьма успешно. За вторую команду местной «Сарагосы» он провел 2 сезона и забил 22 гола в 67 матчах, что привлекло скаутов «Барсы».

Eneko Fernández ('Masterchef 11'): su salto del Real Zaragoza a Can Barça con Guardiola

Надо же так случиться, что единственный сезон в сине-гранатовой форме Энеко провел под руководством Пепа Гвардиолы - тот как раз набирался опыта в единственном сезоне со второй команды «Барсы».

Энеко провел 19 матчей на позиции правого защитника, но по окончании сезона отправился не в первую команды вслед за Пепом, а в малоизвестную «Эхею». Фернандес еще поиграл в футбол до 2016 года, но за клубы уровня «Алавеса» и «Овьедо».

El exoviedista Eneko Fernández conquista con un secreto a los jueces de Masterchef | Killer Asturias

По окончании карьеры Энеко нашел в себе кулинарные таланты, сделав карьеру шеф-повара.

Eneko Fernández, el exfutbolista que participa en 'MasterChef 11'

А сейчас экс-футболист «Барсы» участвует главном кулинарном шоу Испании «Мастер-Шеф»!

MasterChef 11: una semana de calvario, pullas a mansalva y el adiós de Karla y Carlota

1 комментарий

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denimo21
Ну красавчик. Нашёл себя после футбола и кайфует. Не спился , не скурился. Рад за него.
+2
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+2
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