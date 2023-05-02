В матче против «Бетиса» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом «Барсы», который вышел на поле в матче Ла Лиги. Но не всех футболистов команды Хави дебют вундеркинда воодушевил.

По информации издания El Nacional, Ферран Торрес и Пабло Торре были недовольны появлением Ямаля на поле, ведь сами футболисты в той встрече так и не получили игрового времени.

Если Ферран появляется на поле относительно часто, то Пабло получает катастрофически мало игрового времени. В этом сезоне Торре провел за «блауграну» 498 минут во всех соревнованиях. Он принял участие в 13-ти матчах, записав на свой счет один гол и два ассиста.

Вероятно, скоро у игроков появится еще больше поводов для беспокойства, ведь конкуренция внутри команды вырастет.

По информации Фабрицио Романо, Ямаль и «Барселона» близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года.