В матче против «Бетиса» юный Ламин Ямаль обновил клубный рекорд «Барсы».

Полузащитник стал самым молодым футболистом, сыгравшим за основу «блауграны» в официальном соревновании в 21 веке. На момент дебюта Ламину было 15 лет и 290 дней.

После игры Ямаль опубликовал в соцсетях фото с подписью:

«Мечта сбылась, я счастлив, что смог дебютировать в этой футболке! Большое спасибо «кулес» за поддержку в дальнейшей работе, Visca el Barça!»

В комментарии к публикации юноши пришли именитые футболисты. Слова похвалы оставили Пабло Торре, Маркус Рэшфорд, Алекс Бальде, Патрик Клюйверт и многие другие. В комментариях также мелькнул Фабрицио Романо со своим фирменным Here we go. Но больше всего поддержки Ламин получил от партнеров по «Ла Масии».

Также Ямаль прокомментировал свой дебют в беседе с пресс-службой «Барселоны»:

«Было здорово выйти на поле «Камп Ноу». Постепенно я преодолел напряжение и чувствовал себя максимально комфортно».

По информации RAC1, «Барселона» и Ямаль уже согласовали условия его первого взрослого контракта, Хави даже успел сравнить Ламина с Месси.

Юноша на достигнутом не останавливается. 15-летний полузащитник попал в заявку «блауграны» на матч против «Осасуны».

Способен ли Ламин в будущем стать ключевым игроком «Барселоны»?