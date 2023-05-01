Агент Ансу Фати Жорже Мендеш сообщил «Барселоне», что они могут продать игрока за 70 миллионов евро, утверждает Diario Sport. Мендеш верит, что сможет уговорить клуб АПЛ сделать такое масштабное предложение.

Слова Мендеша выглядят безумием – Transfermarkt оценивает Фати в 35 млн евро, а больше 70 млн он стоил только в сезоне-2020/21, когда дебютировал за «Барсу» и сразу начал забивать. Далее – только хуже: в сезоне-2021/22 ценник был на уровне 60 млн евро, в начале этого сезона – 50 млн, сейчас – грустные 35 млн.

Фати был связан с рядом английских клубов, таких как «Челси», «Ньюкасл», «Ман Сити» и «Юнайтед». «Барселона» твердо намерена продать игрока летом, чтобы сократить зарплатную ведомость и зарегистрировать новичков.

Фати изо всех сил пытается получать стабильное игровое время в этом сезоне, и не хочет покидать клуб – однако у руководства другие планы.

Вы – Матеу Алемани. Продадите Ансу Фати за 70 миллионов евро или дадите ему время встать на ноги?