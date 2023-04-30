FC BARCELONA
Блог

«Когда мне было 15, я играл за свой районный клуб». Рафинья прокомментировал дебют Ламина Ямаля в «Барселоне»

Барселона Барселона
Ламин Ямаль
Клубы Клубы
Рафинья Рафинья
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

 

Ламин Ямаль вошел в историю «Барселоны», став самым молодым игроком, дебютировавшим за клуб. «Барселона» принимала «Бетис» на «Камп Ноу», и ближе к концу матча, когда «сине-гранатовые» вели в счете 4:0, Хави решил предоставитьшанс юному нападающему.

Ямаль родился 13 июля 2007 года, и на данный момент ему всего 15 лет. Вчера он заменил Гави на 83-й минуте. Во время своего короткого появления игрок дал болельщикам возможность убедиться в его таланте - Ямаль был близок к тому, чтобы забить.

Рафинья, один из бомбардиров прошедшего матча, отметил невероятное достижение Ямаля.

«Я ему уже говорил, что когда мне было 15 лет, то я играл за свой районный клуб, а он вышел на этот стадион перед этими болельщиками – это было невероятно! Он почти забил!», - цитирует Рафинью Barca Universe.

Команда Хави набрала 79 очков в 32 матчах Ла Лиги и на 11 очков опережает «Реал Мадрид» в таблице.

 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инна витенберг
Ответ Sadullo
Пожалуйста продайте левандовки
Купите для него Мюллера или Месси и тогда увидете
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sadullo
Ответ Aymammet Baylyyew
Я с тобой очень согласен его нужно продать за любое прибыль и дать шансов аубе он забил за пол сезона сколько забил лева за сезон 🤔ну почти но ауба и молод и агрессивный чем лева
Да я нервничаю когда смотрю на него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blue Monster
Зато есть шанс, что в 25 он в отличие от тебя как раз будет за район бегать. В Барселоне умеют выкинуть талантливых ребят против костоломов из примеры, а потом жаловаться, мол травмы подвели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aymammet Baylyyew
Ответ Sadullo
Пожалуйста продайте левандовки
Я с тобой очень согласен его нужно продать за любое прибыль и дать шансов аубе он забил за пол сезона сколько забил лева за сезон 🤔ну почти но ауба и молод и агрессивный чем лева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ инна витенберг
Купите для него Мюллера или Месси и тогда увидете
согласимся!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий