Ламин Ямаль вошел в историю «Барселоны», став самым молодым игроком, дебютировавшим за клуб. «Барселона» принимала «Бетис» на «Камп Ноу», и ближе к концу матча, когда «сине-гранатовые» вели в счете 4:0, Хави решил предоставитьшанс юному нападающему.

Ямаль родился 13 июля 2007 года, и на данный момент ему всего 15 лет. Вчера он заменил Гави на 83-й минуте. Во время своего короткого появления игрок дал болельщикам возможность убедиться в его таланте - Ямаль был близок к тому, чтобы забить.

Рафинья, один из бомбардиров прошедшего матча, отметил невероятное достижение Ямаля.

«Я ему уже говорил, что когда мне было 15 лет, то я играл за свой районный клуб, а он вышел на этот стадион перед этими болельщиками – это было невероятно! Он почти забил!», - цитирует Рафинью Barca Universe.

Команда Хави набрала 79 очков в 32 матчах Ла Лиги и на 11 очков опережает «Реал Мадрид» в таблице.