Летом Фирмино точно покинет «Ливерпуль», в котором давно стал легендой. Многочисленные источники, в числе которых Sport Cell, сообщили, что Бобби может присоединиться к «Барселоне».

Ривалдо, легенда «блауграны», объяснил, какие трудности могут ждать Фирмино в «Барсе»:

«В последние дни ходили слухи, что «Барселона» может подписать Фирмино, который собирается покинуть «Ливерпуль» в конце сезона. Следуя по стопам других великих бразильских игроков, я верю, что Фирмино осуществит мечту играть за «Барселону». Однако я думаю, что сперва он должен выяснить, какова будет его роль в команде.

Хави всегда играет с одним центральным нападающим, в данном случае это Роберт Левандовски. Приход Фирмино может означать смену стратегии, но, скорее всего, Фирмино станет запасным игроком, который будет получать всего несколько минут на поле. Вот почему я думаю, что он должен взвесить свое решение. Ведь то, что Фирмино потерял свою ведущую роль в «Ливерпуле», сыграло не последнюю роль в его решении покинуть клуб.

Без сомнения, играть за «Барселону» — мечта, которая может стать явью. Но на позднем этапе своей карьеры Фирмино, возможно, придется искать другой клуб, который даст ему больше гарантий того, что он будет играть регулярно».

Летом в «Барселону» также, вероятно, переберется Месси, создав тем самым еще большую конкуренцию в атаке. Хотя, безусловно, главным конкурентом Бобби за место в старте все равно будет Левандовски.

Прислушается ли Фирмино к словам Ривалдо? Стоит ли «Барсе» подписать нападающего «Ливерпуля»?