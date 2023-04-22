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«Если я выйду из дома за полночь, жена подумает я ей изменяю». Ради дебюта Роналдиньо Лапорта переносил матч на ночное время и раздавал тонны еды

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Роналдиньо забил 94 мяча в 207 играх за «Барсу» – не так много в сравнении с современными монстрами, но бразилец влюблял магией вокруг этих голов.

Удар ножницами «Вильярреалу», танцы перед ударом с носка против «Челси», соло против «Реала» – наверняка эти мячи вы помните так же хорошо, как первый мяч Р10 за «Барсу».

Вокруг этого гола большая история: игра должна была состояться в среду вечером, но в этот же день бразилец уезжал в сборную. На тот момент самый молодой президент «Барсы», 39-летний Жоан Лапорта», не хотел срывать домашний дебют игрока, только на презентацию которого пришло 30 000 человек.

Лапорта предложил перенести матч на вторник – Ла Лига согласилась (сложно представить, правда?). Однако «Севилья» была против.

После нескольких дней дебатов Лапорта выдвинул компромисс – провести матч в среду, но в 00:05 по местному времени, чтобы Роналдиньо везде успел. Ла Лига была не против, ведь президент «Севильи» требовал играть в среду.

«Господа из «Севильи» хотят, чтобы матч начался в среду, – говорил Лапорта. – Мы выполним требование минута в минуту».

«Барса» раздавала шоколадки, супы, чипсы и йогурты – на игру пришло 80 000 человек

Время никого не смутило – на «Камп Ноу» собралось 80 237 зрителей. Хотя «Барса» опасалась, что никто не придет – поэтому объявила, что раздаст 100 тысяч шоколадок, 25 тысяч упаковок чипсов с сальсой, 40 тысяч супов гаспачо, 30 тысяч йогуртов и очень много колбасы.

«Севилья» была в ярости: «Это опасный прецедент. К тому же гаспачо вредно есть на ночь. Жаль, что наша лига обязана выслуживаться перед людьми, которые только в нее прибыли».

Мадридская AS вышла с заголовком «Футбол в то время, когда нужно пить в баре». Звезда «Севильи» Хосе Антонио Рейес назвал матч «самой большой вечеринкой в мире». А тренер «Депортиво» шутил: «Я бы не пошел на такой матч. Если я выйду из дома за полночь, жена подумает я ей изменяю».

«Барса» стояла на своем: пригласила нового диктора и устроила предматчевый концерт – Роналдиньо не подвел.

Бразилец забил в на 58 минуте, в 1:30 по местному времени: после передачи Вальдеса бразилец обыграл двоих и вколотил с 30 метров под перекладину – кажется, такого дебюта при домашних трибунах не ждал даже Лапорта.

4 комментария

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Bekhruz B.B
Такого футболиста больше не будет. Это как улыбка джаконды, нельзя повторить. Неймар, винни, и тд. Не а, он был поистине волшебник. Его все любили не зависимо за кого болели.
+11
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+11
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fcb812
Сумасшедший по красоте гол,великий волшебник 🤙❤️💙
+5
0
+5
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Ринат Абдулвалиев
Ответ Bekhruz B.B
Такого футболиста больше не будет. Это как улыбка джаконды, нельзя повторить. Неймар, винни, и тд. Не а, он был поистине волшебник. Его все любили не зависимо за кого болели.
Увы да не не будет
+4
0
+4
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Maksat Hasanow
Ответ Bekhruz B.B
Такого футболиста больше не будет. Это как улыбка джаконды, нельзя повторить. Неймар, винни, и тд. Не а, он был поистине волшебник. Его все любили не зависимо за кого болели.
Как фанат Реала согласен с тобой он неповторим.
+2
0
+2
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