23 комментария

На этот раз хоть без травм?

Удар Рафиньи в штангу был, пожалуй, самым большим моментом, созданным «Барселоной» за весь матч с «Хетафе», закончившийся со счетом 0:0.

За 3 минуты до конца основного времени Хави заменил бразильца на Пабло Торре, и вингер был, очевидно, недоволен решением тренера.

Уйдя к скамейке запасных, он начал лупить все вокруг.

Он не мог успокоиться и после финального свистка.

Это уже не первый раз, когда Рафинья так бурно реагирует на замену в ходе матча. То же самое произошло во время встречи с «Манчестер Юнайтед» — сначала бразилец выместил свою злость на креслах, а после пнул холодильник и даже получил из-за этого травму.

Разговаривая с журналистами после матча, Хави отметил, что не видит проблемы в поведении игрока:

«Я еще не разговаривал с Рафиньей, я много раз говорил, что злиться полезно. Я не вижу проблемы в поведении или отношении Рафиньи. У нас нет недостатка в амбициях... Поверьте, последние результаты не из-за отсутствия энтузиазма, амбиций или желания».

Хорошо, что главный тренер ценит такое поведение, но, возможно, Рафинье стоит поработать над своими вспышками гнева.