FC BARCELONA
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🔥 Горячий парень. Рафинья вновь не сдержал эмоции после замены — игрок точно не хотел уходить с поля

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На этот раз хоть без травм?

Удар Рафиньи в штангу был, пожалуй, самым большим моментом, созданным «Барселоной» за весь матч с «Хетафе», закончившийся со счетом 0:0.

За 3 минуты до конца основного времени Хави заменил бразильца на Пабло Торре, и вингер был, очевидно, недоволен решением тренера.

Уйдя к скамейке запасных, он начал лупить все вокруг.

Он не мог успокоиться и после финального свистка.

Это уже не первый раз, когда Рафинья так бурно реагирует на замену в ходе матча. То же самое произошло во время встречи с «Манчестер Юнайтед» — сначала бразилец выместил свою злость на креслах, а после пнул холодильник и даже получил из-за этого травму.

Разговаривая с журналистами после матча, Хави отметил, что не видит проблемы в поведении игрока:

«Я еще не разговаривал с Рафиньей, я много раз говорил, что злиться полезно. Я не вижу проблемы в поведении или отношении Рафиньи. У нас нет недостатка в амбициях... Поверьте, последние результаты не из-за отсутствия энтузиазма, амбиций или желания».

Хорошо, что главный тренер ценит такое поведение, но, возможно, Рафинье стоит поработать над своими вспышками гнева.

23 комментария

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LokiSp
А можно, чисто теоретически, начать нормально играть, бегать там, открываться, пытаться обводить игроков соперника, делать точные пасы. Ну это так, для разнообразия, можно конечно и дальше злиться после замены, бросая с остервенением бутылки.
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+34
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NartApsua
Ответ LokiSp
А можно, чисто теоретически, начать нормально играть, бегать там, открываться, пытаться обводить игроков соперника, делать точные пасы. Ну это так, для разнообразия, можно конечно и дальше злиться после замены, бросая с остервенением бутылки.
Со всем согласен, кроме - "пытаться обводить игроков соперника". Ибо этот недоНеймар регулярно пробует это делать и у него практически никогда не получится. Таким образом, порит просто огромное количество потенциально опасных атак Барсы. Так что пусть лучше старается точные пасы давать)
+13
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+12
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Mister Ghost
По идеи вообще раньше стоило его заменить, да даже как по мне не в основе выходить должен
+10
-1
+9
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Бимбо TV
На поле надо доказывать свою профпригодность!!!! А так пинком под зад надо турнуть из клуба пока есть спрос на такой неликвид. Может в клубе попроще заиграют.
+6
-1
+5
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Lionel Andres Messi 10
Один недовольным покидает поле, другой (Фати) – недовольный сидит на скамейке.
+3
0
+3
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Sarkis
Игрок не о чем, В первую очередь надо его продать, он уже раздражает
+4
-1
+3
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Георгий Гуляев
Злится стоит болельщикам и руководству, поскольку игрок за 65 млн играет даже хуже малкома в атаке. А слева его выпускать абсолютно бессмысленно.
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crispymousse
"Последние результаты не из-за отсутствия энтузиазма, амбиций или желания"
Из-за чего же, Хавьер? Может быть, из-за скудности тренерской мысли?
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Mister Ghost
Ответ Mamontilo
он и не должен, но Дембеле недоступен Хави, а Ферран на правом фланге просто отстой, поэтому всё так.
Ну лучше давать шанс тому же Феррану или хотя бы Аларкону, видя, что он откровенно не справляется и не идет игра у него
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Madhamish
Ответ Ван Гог
Рафинья достаточно хорошо прессингует, носится как умалишенный. Но не хватает ему таланта, увы. Я бы с удовольствием посмотрел его в роли правого защитника. Чем-то он напоминает по стилю Алвеса.
Алвес технарем был исключительным. Рафинья - простое буратино уровня РФПЛ.
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Евсей Пролеткин
Надо было ЗАБИТЬ ПАРУ ГОЛОВ, НИКТО НЕ ЗАМЕНИЛ
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Yuriy Chistyakov
Ответ BAGRAM-1989
Рафинья должен играть 10-ку. Это его позиция. Хави не понимает...
Рафинья должен полировать скамейку, или играть в Лидсе.
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гель кристины
Ответ BAGRAM-1989
Рафинья должен играть 10-ку. Это его позиция. Хави не понимает...
В нынешней схеме нет места десятке
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Mamontilo
Ответ Mister Ghost
Ну лучше давать шанс тому же Феррану или хотя бы Аларкону, видя, что он откровенно не справляется и не идет игра у него
откуда мы знаем, насколько это лучше. тренер всяко больше в теме готовности, чем мы тут наугад
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Mamontilo
Ответ Mister Ghost
По идеи вообще раньше стоило его заменить, да даже как по мне не в основе выходить должен
он и не должен, но Дембеле недоступен Хави, а Ферран на правом фланге просто отстой, поэтому всё так.
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Ван Гог
Рафинья достаточно хорошо прессингует, носится как умалишенный. Но не хватает ему таланта, увы. Я бы с удовольствием посмотрел его в роли правого защитника. Чем-то он напоминает по стилю Алвеса.
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Feniks91
Как в былые времена Барсы ,это нормально ,этого не хватало
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Леван Сиукаев
А, кто сказал что последные плохие результаты из за отсутствие энтузиазма? Совсем нет! Да,чтото точно отсутствует но, это не энтузиазм ,а элементарное мастерство и класс
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Lazizbek Gulyamov
Покажешь результат не заменят тебя.
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