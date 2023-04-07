FC BARCELONA
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⭐ ⭐ «Барса» планирует подписать два звездных игрока этим летом. Помешать может только Тебас 😡

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А кто виноват?

«Барселона» хочет подписать два игрока мирового класса будущим летом, утверждает Sport.es.

У «Барсы» есть две главных цели для усиления: Лионель Месси и Бернарду Силва.

The Barça will have to choose between Messi and Bernardo Silva

Однако, поскольку президент Ла Лиги Хавьер Тебас настаивает на том, что сине-гранатовым не разрешат подписывать новых игроков летом, если они не сократят расходы на заработную плату, то осуществить трансферы будет трудно.

Болельщики хотят, чтобы Месси вернулся летом, но приобретение Бернарду считается приоритетной задачей для руководства клуба.

2 комментария

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MK
Месси конечно правдоподобный трансфер, а вот Сильва не верю (дорого просто) вместе него Гюндаган возможно (беслпатный трансфер все таки),

и еще правый защитник рассматривается и Витор Роке (ЦН) и не забываем регистрацию продление контракта Гави, Араухо, Бальде
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DynamoUfa
Купите Рассказова
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