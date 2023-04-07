А кто виноват?

«Барселона» хочет подписать два игрока мирового класса будущим летом, утверждает Sport.es.

У «Барсы» есть две главных цели для усиления: Лионель Месси и Бернарду Силва.

Однако, поскольку президент Ла Лиги Хавьер Тебас настаивает на том, что сине-гранатовым не разрешат подписывать новых игроков летом, если они не сократят расходы на заработную плату, то осуществить трансферы будет трудно.

Болельщики хотят, чтобы Месси вернулся летом, но приобретение Бернарду считается приоритетной задачей для руководства клуба.