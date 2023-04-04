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Де Йонг пропускает ответный матч Кубка Испании. Стало известно, как Хави построит полузащиту без него

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Прямые замены по позиции.

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, скорее всего, пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мадрида».

Как сообщает Catalunya Radio, Хави планирует придерживаться схемы с четырьмя игроками в центре поля, что помогло ему выиграть матч на «Бернабеу». Несмотря на то, что Педри и Де Йонг не помощники, их заменят Франк Кессиэ и Серджи Роберто.

Серджи Бускетс начнет как самый глубокий хавбек, а Гави будет действовать ложным левым вингером.

В последних трех класико каталонцы неизменно побеждали «Мадрид» и постараются повторить трюк в среду, чтобы обеспечить себе место в финале Кубка Испании.

2 комментария

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Игорь Климов
Барселона победы!
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Alexlagodny
Жаль конечно, но ничего страшного. Уже привыкли играть и побеждать без нескольких основных игроков.
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