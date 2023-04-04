Прямые замены по позиции.

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, скорее всего, пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мадрида».

Как сообщает Catalunya Radio, Хави планирует придерживаться схемы с четырьмя игроками в центре поля, что помогло ему выиграть матч на «Бернабеу». Несмотря на то, что Педри и Де Йонг не помощники, их заменят Франк Кессиэ и Серджи Роберто.

Серджи Бускетс начнет как самый глубокий хавбек, а Гави будет действовать ложным левым вингером.

В последних трех класико каталонцы неизменно побеждали «Мадрид» и постараются повторить трюк в среду, чтобы обеспечить себе место в финале Кубка Испании.