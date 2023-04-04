Де Йонг пропускает ответный матч Кубка Испании. Стало известно, как Хави построит полузащиту без него
Прямые замены по позиции.
Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, скорее всего, пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мадрида».
Как сообщает Catalunya Radio, Хави планирует придерживаться схемы с четырьмя игроками в центре поля, что помогло ему выиграть матч на «Бернабеу». Несмотря на то, что Педри и Де Йонг не помощники, их заменят Франк Кессиэ и Серджи Роберто.
Серджи Бускетс начнет как самый глубокий хавбек, а Гави будет действовать ложным левым вингером.
В последних трех класико каталонцы неизменно побеждали «Мадрид» и постараются повторить трюк в среду, чтобы обеспечить себе место в финале Кубка Испании.
2 комментария