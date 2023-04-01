«Барса» вряд ли позволят увести 20-летнего защитника.

По словам авторитетного журналиста Луиса Мигельсанса из Diario Sport, Жорже Мендеш, агент Алекса Бальде, сообщил «Барселоне», что многие клубы готовы заплатить за левого защитника крупную сумму этим летом. Сообщается, что «Челси» больше всего заинтересован в выпускнике «Ла Масии», поскольку им нужно укрепить левый фланг.

Между тем, «Барселона» намерена продлить контракт с Бальде, его текущее соглашение с клубом истекает в 2024 году. Каталонцы предложили 20-летнему игроку контракт до 2027 года, и стороны уже близки к договоренности. Однако в настоящее время «Барселона» не может провести эту сделку официально из-за проблем с ФФП.

Алекс тоже заинтересован в том, чтобы продолжать выступать на «Камп Ноу». Однако его окружение считает, что защитник заслуживает зарплату не меньше, чем у Педри и Ансу Фати, учитывая его важность для команды.