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Многие клубы хотят переманить ключевых игроков «Барселоны», пока у каталонцев финансовые сложности. За Бальде уже выстроилась очередь, особенно заинтересован один клуб из АПЛ

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«Барса» вряд ли позволят увести 20-летнего защитника.

По словам авторитетного журналиста Луиса Мигельсанса из Diario Sport, Жорже Мендеш, агент Алекса Бальде, сообщил «Барселоне», что многие клубы готовы заплатить за левого защитника крупную сумму этим летом. Сообщается, что «Челси» больше всего заинтересован в выпускнике «Ла Масии», поскольку им нужно укрепить левый фланг.

Между тем, «Барселона» намерена продлить контракт с Бальде, его текущее соглашение с клубом истекает в 2024 году. Каталонцы предложили 20-летнему игроку контракт до 2027 года, и стороны уже близки к договоренности. Однако в настоящее время «Барселона» не может провести эту сделку официально из-за проблем с ФФП.

Алекс тоже заинтересован в том, чтобы продолжать выступать на «Камп Ноу». Однако его окружение считает, что защитник заслуживает зарплату не меньше, чем у Педри и Ансу Фати, учитывая его важность для команды.

2 комментария

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СД18
Челси их мариновать собирается, у них на этой позиции есть игроки и даже один из Ла массии.
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Олег Петров
Даже не знаю, кому нужны эти переоцененные бруски. (с) Жулдон
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