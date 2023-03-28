В феврале этого года «Унион Адарве» из четвертого испанского дивизиона подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за трансфера Маркоса Алонсо в «Барселону».

Осенью 2022 года испанский защитник перебрался из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента. Маркос и лондонский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Вскоре «Челси» купил у каталонцев Обамеянга за 12 млн евро.

Так вот «Унион Адарве» уверен, что на самом деле «Барселона» и «Челси» провели обмен игроками. В таком случае «Унион Адарве» должен получить выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо когда-то тренировался в системе клуба.

По информации Mundo Deportivo, теперь к трансферу Маркоса появились претензии у «Болтона», за который Алонсо выступал с 2010 по 2013 год. Британский клуб также считает, что «Челси» и «Барселона» провели обмен игроками, а значит, «Болтон» может претендовать на денежную компенсацию от «блауграны».

Если это окажется правдой, «Барсе» придется заплатить и «Болтону», и «Униону Адарве».