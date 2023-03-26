13 комментариев

Поскольку его контракт с ПСЖ истекает летом, «Барселона» очень хочет вернуть Лионеля Месси на «Камп Ноу» для его «последнего танца».

35-летний аргентинец хочет играть в Европе как минимум еще один сезон и, как сообщается, думает о возвращении.

Однако, по словам Mundo Deportivo, клуб обдумывает несколько вещей перед любым возможным переходом.

Прежде всего, каталонцы хотят, чтобы Месси значительно снизил свою зарплату, чтобы он мог соответствовать фонду заработной платы и ограничениям финансового фэйр-плей Ла Лиги.

Кроме того, клуб ожидает, что он согласится на меньшую роль в команде и будет уважать новых лидеров, которые сформировались в команде после его ухода.

Это могут быть такие люди, как Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо.

В отчете также утверждается, что Лапорта приложит усилия, чтобы вернуть Лео, только если игрок ясно заявит о своем намерении вернуться.

"ПСЖ", со своей стороны, делает все возможное, чтобы продлить игрока. Он неотъемлемая часть их проекта.