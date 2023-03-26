FC BARCELONA
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3 вещи, которые Месси «должен принять», чтобы вернуться в «Барселону»

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Поскольку его контракт с ПСЖ истекает летом, «Барселона» очень хочет вернуть Лионеля Месси на «Камп Ноу» для его «последнего танца».

35-летний аргентинец хочет играть в Европе как минимум еще один сезон и, как сообщается, думает о возвращении.

Однако, по словам Mundo Deportivo, клуб обдумывает несколько вещей перед любым возможным переходом.

Прежде всего, каталонцы хотят, чтобы Месси значительно снизил свою зарплату, чтобы он мог соответствовать фонду заработной платы и ограничениям финансового фэйр-плей Ла Лиги.

Кроме того, клуб ожидает, что он согласится на меньшую роль в команде и будет уважать новых лидеров, которые сформировались в команде после его ухода.

Это могут быть такие люди, как Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо.

В отчете также утверждается, что Лапорта приложит усилия, чтобы вернуть Лео, только если игрок ясно заявит о своем намерении вернуться.

"ПСЖ", со своей стороны, делает все возможное, чтобы продлить игрока. Он неотъемлемая часть их проекта.

13 комментариев

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СД18
Гоавная проблемма а другом. Это желание Месси встроится в команду, а не наоьорот. Ни кто сейчас не будет перестраивать команду под него на 1-2 сезона, да и денег нет на новых игроков под такой проект. По этому Месси нужно переступить через себя, как в сборной на ЧМ 22 и работать на родную команду. Тогда есть шанс действительно красиво завершить карьеру в Европе. Может даже с еще одним кубком ЛЧ.
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Кайрат Кырбасов
Ничего он не должен клубу, возможно, клуб ему какие-то деньги должен, а так, дважды в одну реку входить -смысл?
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Arry
Месси это прирождённый лидер как показала практика он всегда и везде Будет Лидером поэтому этот бред "он должен принять других лидеров команды " это бред ЭТО ИХ ЗАПЕРЛИ С НИМ ))))
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TravenS
Новый лидер Лева? Серьёзно? При живом-то Месси)
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udod
да, конечно, Месси будет рад получать 100 рублей, и безропотно сидеть на коврике у двери
ага
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Iamliam
Со снижением зп проблем быть не должно, Месси сам это предлагал перед уходом из Барсы. Но проблема в другом - сейчас вокруг Барсы сгущаются тучи изза дела Негрейры и боюсь будет много палок в колеса для этого трансфера.
Скорее всего Лео останется еще на год в Псж, а потом Барса, избавившаяся от груза финансовых и прочих проблем, постарается его подписать.
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Tutto Putto
Однозначно Месси нужен ёпта, с ним хотя бы шансы на еврокубки, даже хотя бы участие в Лч
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Arkadios Avgitidis
Ответ rej1sta
Про лидерство странно. Неужели новые лидеры не знают, какой вес у Месси в клубе? Не думаю, что это будет какой-то проблемой.
разумеется, не будет.
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Тор 100
Естественно Месси вернётся
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Айлин 1990
Вернётся он полюбому, нравится вам это или нет.
Король завершит карьеру в Барсе.
Он согласится снизить зарплату. Это вам не алчный португальский днарь, который больше всех получал в АПЛ, а играл на уровне Кокорина.
+11
-4
+7
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leon01
Меньшую роль в команде? Тер штеген?? Левандовский?? Араухо???? О… уеть, это мля кто такие???? С такими лидерами из лиги Европы выкинули
+6
-4
+2
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Nogoi89
Вроде бы Лапорта хотел его вернуть, а не наоборот.
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rej1sta
Про лидерство странно. Неужели новые лидеры не знают, какой вес у Месси в клубе? Не думаю, что это будет какой-то проблемой.
+6
-1
+5
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