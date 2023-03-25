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🚫👽 «Месси не может быть ни в «Барселоне», ни в «ПСЖ». Тебас снова высказался о будущем Лео

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова высказался по поводу возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Глава испанского футбола считает, что возвращение аргентинца маловероятно:

«Многое должно измениться для возвращения Лео Месси в «Барселону». Во-первых, он должен резко снизить свою зарплату, также клуб должен отпустить часть игроков и сделать некоторые вещи, которые позволят им снизить финансовую нагрузку. Они - единственные, кто может это сделать. Мы не будем менять правила.

«Месси не может быть ни в «Барселоне», ни в «ПСЖ» в следующем сезоне. На самом деле, парижане зарабатывают еще меньше денег, чем «Барса».

11 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ Сурхай Лукманов
А почему нет ?
Почему нет? Потому что Меська никогда не пойдёт на такую зарплату, более алчного игрока в истории футбольных клубов никогда не было: никто столько денег не выдаивал из родного клуба, который дал ему путёвку в жизнь, поправил его здоровье и столько вообще для него сделал. Не скоро на этом свете появится в истории футболист, который заставит свой родной клуб столько денег в него вкинуть.
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Real_v_dushe
Ответ Игорь Климов
Тебас - это фанат Реала, и этим всё сказано.
Не всё, Климов. Тебас по крови каталонец этим сказано побольше.
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Real_v_dushe
Вообще непонятна эта виртуальная реальность в отношении алчного арга. Ну в каком месте он может вернуться в этот клуб с его гигантскими финансовыми и юридическими проблемами? Он никогда не сможет стать, как Паоло Ди Канио, он всегда любил деньги, все знают о его жадности и его финансовых запросах по ходу карьеры. Ну какая-то чушь идёт на эту тему.
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Сурхай Лукманов
Ответ Umar Yunuszoda
Ты думаешь пепси на зарплаты как Алвес согласиться???
А почему нет ?
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Umar Yunuszoda
Ответ Bob Ganiev
если с ЗП как у Алвеса, то почему нет? или Тебас откровенно уже против Барсы топит?
Ты думаешь пепси на зарплаты как Алвес согласиться???
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Диана Богатыревс
Ответ Игорь Климов
Тебас - это фанат Реала, и этим всё сказано.
Да
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EminenceGrise
Ответ Игорь Климов
Тебас - это фанат Реала, и этим всё сказано.
Фанатом Реала быть не преступление. А вот Тебас - преступник.
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Роман
Барса в ФФП не вписывается, а виноват у них Тебас.
В его речи "ясно-понятно", если Месси снизит з/п до необходимого уровня, то переход потенциально возможен. На что он сомневается, что такое снижение возможно.
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EminenceGrise
Тебасу место в тюрьме! Годовая зарплата в 3 раза больше чем у босса АПЛ, а результаты все видят. Очевидная некомпетентность и коррупция!
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Игорь Климов
Тебас - это фанат Реала, и этим всё сказано.
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Bob Ganiev
если с ЗП как у Алвеса, то почему нет? или Тебас откровенно уже против Барсы топит?
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