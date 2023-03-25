11 комментариев

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова высказался по поводу возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Глава испанского футбола считает, что возвращение аргентинца маловероятно:

«Многое должно измениться для возвращения Лео Месси в «Барселону». Во-первых, он должен резко снизить свою зарплату, также клуб должен отпустить часть игроков и сделать некоторые вещи, которые позволят им снизить финансовую нагрузку. Они - единственные, кто может это сделать. Мы не будем менять правила.

«Месси не может быть ни в «Барселоне», ни в «ПСЖ» в следующем сезоне. На самом деле, парижане зарабатывают еще меньше денег, чем «Барса».