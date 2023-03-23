21 комментарий

Странные подарки в качестве взяток.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

El Mundo опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Хосе Мария Негрейра, чья компания сотрудничала с «Барселоной» более 15 лет, использовал свою корпоративную карту для покупки различных подарков, которые он преподносил судьям Ла Лиги.

Эти подарки (мадридская газета Marca называет их «роскошными») включали хамон на сумму 10 000 евро, билеты на футбольные матчи, пляжные зонтики, сумки-холодильники, штопоры, тостеры, одеяла и даже брюки.

Считается, между выплатами «Барсы» Негейре и этими подарками нет прямой связи. В показаниях бывший вице-президент судейской комиссии пояснил, что эти подарки были в знак признательности чиновникам.

В среду клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре, сообщает Diario Sport. В четверг планируется подать новые четыре иска, еще 5 находятся на стадии подготовки.

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.