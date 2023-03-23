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Хамон, тостеры и другие «роскошные подарки» на сумму 10 000 евро: вот чем, по-видимому, «Барса» подкупала судей

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Странные подарки в качестве взяток.

Хамон, тостеры и другие «роскошные подарки» на сумму 10 000 евро: чем, по-видимому, «Барса» подкупала судей

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

El Mundo опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Хосе Мария Негрейра, чья компания сотрудничала с «Барселоной» более 15 лет, использовал свою корпоративную карту для покупки различных подарков, которые он преподносил судьям Ла Лиги.

Эти подарки (мадридская газета Marca называет их «роскошными») включали хамон на сумму 10 000 евро, билеты на футбольные матчи, пляжные зонтики, сумки-холодильники, штопоры, тостеры, одеяла и даже брюки.

Считается, между выплатами «Барсы» Негейре и этими подарками нет прямой связи. В показаниях бывший вице-президент судейской комиссии пояснил, что эти подарки были в знак признательности чиновникам.

В среду клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре, сообщает Diario Sport. В четверг планируется подать новые четыре иска, еще 5 находятся на стадии подготовки.

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.

21 комментарий

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Real_v_dushe
Ответ Сурхай Лукманов
Говорить что мансано и Лаос не судили против барсы глупо. Лаос неоднократно говорил что он фанат реала. все кто хоть немного лалигу смотрят знают как они любят барсу .
https://www.transfermarkt.world/mateu-lahoz/profil/schiedsrichter/1525/sort/einsaetze.desc

34 матчей Реал отсудил, 7 поражений у Реала, 32 у Барселоны - 6 поражений, оба клуба имеют +3 по удалениям, чуть лучше статистика Реала по пенальти, но при этом Лаос гораздо меньше фолов фиксирует в матчах с участием Реала, т. е. даёт соперникам больше фолить безнаказанно на игроках Реала.

Найдите тут, где вас Лаос топил и сравните эту статистику со статистикой по клубам Клоса Гомеса:

https://www.transfermarkt.com/carlos-clos-gomez/bilanz/schiedsrichter/750
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Real_v_dushe
Ответ Alibi Tasbau
Ну правильно, их же подкупил реал
В каком месте их подкупил Реал? Вот статистика по клубам Матеу Лаоса:

https://www.transfermarkt.world/mateu-lahoz/profil/schiedsrichter/1525/sort/einsaetze.desc

34 матчей Реал отсудил, 7 поражений у Реала, 32 у Барселоны - 6 поражений, оба клуба имеют +3 по удалениям, чуть лучше статистика Реала по пенальти, но при этом Лаос гораздо меньше фолов фиксирует в матчах с участием Реала, т. е. даёт соперникам больше фолить безнаказанно на игроках Реала. В каком месте он подсуживает Реалу?
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Сурхай Лукманов
Ответ Real_v_dushe
Мансано и Лаос никогда не судили против Барселон или любого другого клуба, это ваша секта так решила. А их статистика по карьере говорит о том, что это 2 абсолютно нейтральных судьи. Например, при судействе Мансано у Барселоны 6 поражений, у Реала 5. Показательно, что этих двоих вы приписываете к каким-то промадридским судьям, потому что вас не устраивает то, что они вам нагло не подсуживают, как это всегда делал тот же Клос Гомес, при котором у вас за 32 игры 1 поражение и то в КК.
Говорить что мансано и Лаос не судили против барсы глупо. Лаос неоднократно говорил что он фанат реала. все кто хоть немного лалигу смотрят знают как они любят барсу .
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-2
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DynamoUfa
не докажите
+1
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Alibi Tasbau
Ответ Real_v_dushe
Мансано и Лаос никогда не судили против Барселон или любого другого клуба, это ваша секта так решила. А их статистика по карьере говорит о том, что это 2 абсолютно нейтральных судьи. Например, при судействе Мансано у Барселоны 6 поражений, у Реала 5. Показательно, что этих двоих вы приписываете к каким-то промадридским судьям, потому что вас не устраивает то, что они вам нагло не подсуживают, как это всегда делал тот же Клос Гомес, при котором у вас за 32 игры 1 поражение и то в КК.
Ну правильно, их же подкупил реал
0
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-3
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Alibi Tasbau
Ответ Real_v_dushe
В Сингапуре, если официальное лицо съездило в командировку и заселилось в отель за счёт принимающей стороны, то даже это коррупция, не говоря уже о дорогих подарках. Поэтому в Сингапуре коррупции нет, а в Испании есть. Очевидно, что судьям таким образом давались взятки.
Поэтому в сингапуре больше всего договорных матчей?
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Вечный
Благодаря этой статье, я сегодня узнал, что хамон и тостер - это "роскошные" подарки ))) как автор забыл про ложку для обуви???
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СД18
Ответ Real_v_dushe
В Сингапуре, если официальное лицо съездило в командировку и заселилось в отель за счёт принимающей стороны, то даже это коррупция, не говоря уже о дорогих подарках. Поэтому в Сингапуре коррупции нет, а в Испании есть. Очевидно, что судьям таким образом давались взятки.
Так и футбола в Сингапуре нет))
+1
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Real_v_dushe
Ответ СД18
Особенно тостер и пляжный зонтик, за такое вообще растрел нужен)))
В Сингапуре, если официальное лицо съездило в командировку и заселилось в отель за счёт принимающей стороны, то даже это коррупция, не говоря уже о дорогих подарках. Поэтому в Сингапуре коррупции нет, а в Испании есть. Очевидно, что судьям таким образом давались взятки.
+2
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FEF2
Больше чем Хамон
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СД18
Ответ Real_v_dushe
В Сингапуре все бы эти судьи, президенты этого клуба и Негрейра с сыном сидели бы в тюрьме и присели бы они на 10 лет с конфискацией только на основании одного этого эпизода. Это очевидная коррупция.
Особенно тостер и пляжный зонтик, за такое вообще растрел нужен)))
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Real_v_dushe
Барка, я ставлю ограничения для тех, кто первым поставил ограничение на меня. Убери ограничение на твои посты и я уберу свои ограничения - всё просто.
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Barca
Real_v_жо.., ой, Real_v_dushe, ты специально ограничил к себе доступ, после того, как тебя разнесли по фактам?)
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Real_v_dushe
Ответ Сурхай Лукманов
мансано и Лаос не купились и решила судить против барсы 😂
Мансано и Лаос никогда не судили против Барселон или любого другого клуба, это ваша секта так решила. А их статистика по карьере говорит о том, что это 2 абсолютно нейтральных судьи. Например, при судействе Мансано у Барселоны 6 поражений, у Реала 5. Показательно, что этих двоих вы приписываете к каким-то промадридским судьям, потому что вас не устраивает то, что они вам нагло не подсуживают, как это всегда делал тот же Клос Гомес, при котором у вас за 32 игры 1 поражение и то в КК.
+4
-4
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Barca
Если бы Барса покупала судей, то Хосе Хиль Монсано, Мартинес Мануэро, Матео Лаос не судили бы матчи Барсы.
Ну логично же
+3
-4
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Real_v_dushe
В Сингапуре все бы эти судьи, президенты этого клуба и Негрейра с сыном сидели бы в тюрьме и присели бы они на 10 лет с конфискацией только на основании одного этого эпизода. Это очевидная коррупция.
+4
-2
+2
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uralets46
Ничто уже не спасёт репутацию
Штопор делает это очевидным
+8
-1
+7
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Barca
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Вечный позор кабинету
Согласен, позор реалу
+6
-10
-4
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aya
Так а наказание будет или нет?!
+1
0
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Сурхай Лукманов
мансано и Лаос не купились и решила судить против барсы 😂
+8
-3
+5
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Оливер Кан удаляет Роберту
Вечный позор кабинету
+12
-9
+3
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