FC BARCELONA
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Лучшая защита − это нападение. «Барселона» подала многочисленные иски против журналистов

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Отбиваются от дела Негрейры.

«Барселона» пошла в атаку по делу Негрейры. В эту среду клуб подал пять судебных исков против разных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу клуба своей информацией о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Ла Лиги.

Ожидается, что завтра будут поданы еще четыре иска и еще пять находятся на стадии подготовки. Цель клуба состоит в том, чтобы защитить свою репутацию и законность спортивных успехов, которые постоянно ставились под сомнение с тех пор, как разразился скандал.

В то же время «Барселона» создаст специальный электронный ящик, на который все желающие кулес могут присылать опубликованную в СМИ информацию, которая, по их мнению, может стать поводом для иска. Таким образом, блауграна хочет привлечь армию болельщиков к защите клуба.

На данный момент неизвестна дата пресс-конференции Жоана Лапорты, на которой он должен дать все ответы по делу Негрейры. Возможно, что она пройдет на следующей неделе. На недавнем видео, опубликованном перед класико, президент «Барсы» заявил, что клуб будет защищаться от всех атак, которые он считает «кампанией по дестабилизации команды и контролем над клубом».

6 комментариев

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predMBAPPE
Ответ VEN FIFA
новый рычаг лапорты) ну а если серьёзно, если не докажут вину барсы то отвечать нужно будет всем в том числе и тебасу который разбрасывался громкими словами
Тебасу достанется самый жирный рычаг со сливками и вишенкой на кончике🤣
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VEN FIFA
Ответ predMBAPPE
Хорошая идея, обоср##и клуб, доказательства нет, возмещайте репутационный урон, вот тебе и реконструкция стадиона, расчёт по долгам и трансферы)
новый рычаг лапорты) ну а если серьёзно, если не докажут вину барсы то отвечать нужно будет всем в том числе и тебасу который разбрасывался громкими словами
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Bob Ganiev
Ответ TJ tigra
Где электронный ящик барсы? хочу прислать отзывы всех хейтеров Барсы со спортса, со скринами их дешёвых комментариев! мстя должна быть жестокой!)))
отдельно взятая микробиота отдельно взятой инста с в природе значения не имеет
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TJ tigra
Где электронный ящик барсы? хочу прислать отзывы всех хейтеров Барсы со спортса, со скринами их дешёвых комментариев! мстя должна быть жестокой!)))
+2
-2
0
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predMBAPPE
Хорошая идея, обоср##и клуб, доказательства нет, возмещайте репутационный урон, вот тебе и реконструкция стадиона, расчёт по долгам и трансферы)
+5
-2
+3
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Raul14
уахахах) Спотифой-цирк во всей красе))
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-3
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