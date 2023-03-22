Отбиваются от дела Негрейры.

«Барселона» пошла в атаку по делу Негрейры. В эту среду клуб подал пять судебных исков против разных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу клуба своей информацией о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Ла Лиги.

Ожидается, что завтра будут поданы еще четыре иска и еще пять находятся на стадии подготовки. Цель клуба состоит в том, чтобы защитить свою репутацию и законность спортивных успехов, которые постоянно ставились под сомнение с тех пор, как разразился скандал.

В то же время «Барселона» создаст специальный электронный ящик, на который все желающие кулес могут присылать опубликованную в СМИ информацию, которая, по их мнению, может стать поводом для иска. Таким образом, блауграна хочет привлечь армию болельщиков к защите клуба.

На данный момент неизвестна дата пресс-конференции Жоана Лапорты, на которой он должен дать все ответы по делу Негрейры. Возможно, что она пройдет на следующей неделе. На недавнем видео, опубликованном перед класико, президент «Барсы» заявил, что клуб будет защищаться от всех атак, которые он считает «кампанией по дестабилизации команды и контролем над клубом».