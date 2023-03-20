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«Мы ждем». Капитаны «Барселоны» Тер Штеген и Роберто настаивают на возвращении Месси

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Серджи Роберто Серджи Роберто
Лионель Месси Лионель Месси
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Сможет ли его позволить себе клуб − вопрос.

Игроки «Барселоны» все чаще говорят про возвращения Лионеля Месси в клуб. Серджи Роберто и Марк-Андре тер Стеген заявили, что хотят видеть легенду дома.

«Мы встретим его с распростертыми объятиями, − сказал Роберто в разговоре с Жераром Ромеро. − Кто против возвращения Месси? Мы не хотим говорить много об этом, потому что человек, который должен все решать, − это он сам, тренер или кто-то еще. Но если вы спрашиваете наше мнение, игроков, то мы ждем его».

Вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Стеген также заявил, что клубная раздевалка хорошо реагирует на слухи о возможном возвращении легенды.

«Если Месси не вернется, то это будет плохо, потому что он многого добился здесь. Когда его вновь связывают с «Барсой», все становятся счастливы».

Недавно про вероятное воссоединение также сказал защитник Рональд Араухо.

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся, − сказал он в интервью Infobae. − Он лучший игрок в мире, а «Барселона» − его дом. Его возвращение поможет нам в попытке снова выиграть Лигу чемпионов. Я надеюсь, что у нас есть все шансы заполучить его снова. Мы все хотим, чтобы он был рядом с нами».

Летом Месси станет свободным агентом, а это значит, что его возвращение возможно лишь в том случае, если клуб найдет способ выплачивать ему зарплату.

А как бы вы отнеслись к возвращению Месси? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Игорь Климов
Что-то много в СМИ про это пишут в последнее время, неужели Лео Месси вернётся по окончании этого сезона в Барселону?
+2
0
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