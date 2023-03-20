17 комментариев

Юбилей!

«Барселона» вырвала у «Реала» победу со счетом 2:1 в Ла Лиге и опередила своих главных соперников на 12 очков в гонке за чемпионство. Для «блауграны» это 100-я победа в класико, у мадридцев на счету 101 виктория.

Все голы в этом матче забили каталонцы ― на 9-й минуте Араухо головой перенаправил мяч в свои же ворота после навеса Винисиуса, но в самом конце второго тайма Серджи Роберто сравнял счет. В самом конце игры, на 92-й минуте, Франк Кессиэ, вышедший на замену всего за 15 минут до этого.

Однако авторы голов не стали самыми ценными игроками встречи по версии SofaScore. Наивысшие оценки получили полузащитники, которые больше всех вырывали мяч у соперников и начинали атаки, ― Серджи Бускетс и Френки Де Йонг. Только они получили 8 баллов и больше. Франк Кессиэ, гениально сыгравший вместо Роберто, тоже заработал высокую оценку.

Рейтинг всех игроков «Барселоны» за матч против «Реала»:

И статистика всей команды («Барса» в левой колонке):

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