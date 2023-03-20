FC BARCELONA
Блог

Де Йонг и Бускетс ― лучшие. Оценки «Барселоны» за сотую победу в класико

Френки де Йонг Френки де Йонг
Барселона Барселона
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Серджи Роберто Серджи Роберто
Клубы Клубы
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

Юбилей!

«Барселона» вырвала у «Реала» победу со счетом 2:1 в Ла Лиге и опередила своих главных соперников на 12 очков в гонке за чемпионство. Для «блауграны» это 100-я победа в класико, у мадридцев на счету 101 виктория.

Все голы в этом матче забили каталонцы ― на 9-й минуте Араухо головой перенаправил мяч в свои же ворота после навеса Винисиуса, но в самом конце второго тайма Серджи Роберто сравнял счет. В самом конце игры, на 92-й минуте, Франк Кессиэ, вышедший на замену всего за 15 минут до этого.

Однако авторы голов не стали самыми ценными игроками встречи по версии SofaScore. Наивысшие оценки получили полузащитники, которые больше всех вырывали мяч у соперников и начинали атаки, ― Серджи Бускетс и Френки Де Йонг. Только они получили 8 баллов и больше. Франк Кессиэ, гениально сыгравший вместо Роберто, тоже заработал высокую оценку.

Рейтинг всех игроков «Барселоны» за матч против «Реала»:

И статистика всей команды («Барса» в левой колонке):

Кто для вас герой этого матча?

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
Ну, оценки видимо не по этой игре. Может только у Рональда. Сегодня он упускал Вини не раз, автогол еще, но Бог с ним - бывает. Они с Вини подружились кажись, помог другу. ))) Жуль опять чудил временами, но и пару раз выручил. А Рафинья творил на поле, самый активный, пару балов можно прибавить. Ну и Алекс и Роберт, вообще победный мяч процентов на 60 дело Роберта и еще на 30 на Алекса, десяточку на Френка можно отнести.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alan Dutch
Кто ставил оценки? Бред же, худший однозначно Лева, у Бускетса очень не ровный матч получился, много брака было не типичных ему, а лучшие это Де Йонг и вся защита кроме Бальде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Кессье молодец, что снова забил и принёс победу. Спасибо ему за это. Но уже который матч после выхода ивуарийца на замену, полностью рушится структура игры Барсы в полузащите. В результате чего каталонцы теряют нити игры. Пока он по-прежнему кажется абсолютно инородным телом в команде.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Сомнительные оценки, вообще не согласен!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigran Voskanyan
Ответ Ostap Blender
"Все голы в этом матче забили каталонцы". Каталонец это национальность. Араухо - уругвайец. Кессье - ивуариец. Не все кто играет за Барселону каталонцы
У Барселоны и её игроков такое прозвище - каталонцы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aymammet Baylyyew
Это было нечто спасибо ребятам рафиня играл хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Де Йонг очень хорош. Очень рад, что он наконец нашел себя в Барсе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Что за бредовые оценки? Рафинья провел отличную игру. Буся два раза чуть не привез.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Ryzhov
С лучшими согласен, а вот с худшим бред какой то…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostap Blender
"Все голы в этом матче забили каталонцы". Каталонец это национальность. Араухо - уругвайец. Кессье - ивуариец. Не все кто играет за Барселону каталонцы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deco7
Оценки Бальде и Рафиньи занижены
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
med-a-lion
Ответ Джеймс Бонд 007
Рафинья худший? Серьезно???
тоже не понял этого
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
РАФИНЬЯ ХУДШИЙ?!???
ЛОООООООЛ
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бакдаулет Сабиев
Сегодня все хорошо отыграли, но лучший игрок матча Кристенсен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джеймс Бонд 007
Рафинья худший? Серьезно???
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бакдаулет Сабиев
101 победа не за горами!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanRocstar
Бальде каненшо расстроил бесполезные навесы были, Главное победили и то харашо движемся дальше Форса Барса Вамоссс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий