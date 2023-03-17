Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис назвал Усмана Дембеле самым сильным игроком, против которого он когда-либо играл.

Беседуя со стримером YouTube Ishowspeed, Дэвис сказал: «Дембеле было противостоять сложнее всего».

«Не буду врать. Было трудно от него защищаться, я сделал все, что мог. Он быстрый, хорошо бьет обеими ногами. Он подловил меня несколько раз, но я устоял».

«Вы, наверное, видели видео в Интернете», — добавил канадец.

Когда «Бавария» играла на «Камп Ноу» в групповом этапе Лиги чемпионов француз разделался с Дэвисом.

Признание Дэвиса особенно интересно, учитывая, что он встречался с другими напористыми нападающими, такими как Килиан Мбаппе, Неймар и даже Лео Месси.