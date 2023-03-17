Вокруг «Барселоны» бушует пожар. Команду, ее экс-президентов Бартомеу и Роселя обвиняют в даче взяток бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

Хавьер Тебас, известный неравнодушным отношением к «блаугране», дал большое интервью изданию Mundo Deportivo, где среди прочего высказался о деле Негрейры:

«Не думаю, что «Барселона» стала бы подкупать судей. Ни она, ни любой другой клуб. Но они платили Негрейре в течение двадцати лет. Это наталкивает на мысль о том, что они хотели получить некое влияние. Мы просто не можем бездействовать. Это было бы серьезным нарушением спортивных правил. В европейских соревнованиях нет срока давности. И УЕФА может вмешиваться в дела национальных чемпионатов, если внутреннее руководство не может бороться с правонарушениями. Пожалуй, это самый большой репутационный кризис в истории Ла Лиги. Репутационный ущерб «Барсе» и Ла Лиге огромен. Это крайне печально и неприятно. Я не разговаривал с Лапортой с ноября. Но я жду объяснений. Они не могут выступать в роли жертвы. Об этой ситуации слишком много говорят, но я думаю, что Лапорта следует по неверному пути, идя против меня».

Кажется, каждое действие «Барселоны» Тебас воспринимает, как маневр против себя. Впрочем, было очевидно, что «блаугране» бессмысленно ждать поддержки от чемпионата Испании.

Что думаете об очередном высказывании главы Ла Лиги? Не кажется ли вам, что Тебас слишком эмоционален и предвзят в своих речах?