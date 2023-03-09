«Барселона» мчится за чемпионством в Ла Лиге: после 24 туров отрыв от «Реала» – 9 очков. Однако не все так гладко: у каталонцев не зарегистрированы контракты Гави, Серджи Роберто, Рональда Араухо и Маркоса Алонсо.

Почему так произошло?

Mundo Deportivo объясняет, что причина в строгих правилах финансового фэйр-плей Ла Лиги.

В январе «Барса» смогла зарегистрировать контракт Гави, но Ла Лиге (вероятно, именно Хавьеру Тебасу) не понравилось, как процесс был оформлен юридически. Сейчас лига оспаривает решение в в апелляционном суде.

Если Тебас добьется успеха, «Барса» может быть вынуждена продавать игроков, чтобы сократить расходы на зарплаты.

Араухо, подписавший новый контракт с «Барсой» в прошлом году, тоже не зарегистрирован в Ла Лиге на обновленных условиях – он получает старую зарплату.

Алонсо и Роберто подписали новый контракт в этом году, но их годичный контракт еще не отражен в бухгалтерских документах Ла Лиги.

Лига настаивает, что «Барселона» не соблюдает строгие финансовые правила, поскольку их текущая зарплата превышает лимит.