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4 игрока основы «Барсы» все еще не зарегистрированы в Ла Лиге – как это произошло?

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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«Барселона» мчится за чемпионством в Ла Лиге: после 24 туров отрыв от «Реала» – 9 очков. Однако не все так гладко: у каталонцев не зарегистрированы контракты Гави, Серджи Роберто, Рональда Араухо и Маркоса Алонсо.

Почему так произошло?

Mundo Deportivo объясняет, что причина в строгих правилах финансового фэйр-плей Ла Лиги.

В январе «Барса» смогла зарегистрировать контракт Гави, но Ла Лиге (вероятно, именно Хавьеру Тебасу) не понравилось, как процесс был оформлен юридически. Сейчас лига оспаривает решение в в апелляционном суде.

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Если Тебас добьется успеха, «Барса» может быть вынуждена продавать игроков, чтобы сократить расходы на зарплаты.

Араухо, подписавший новый контракт с «Барсой» в прошлом году, тоже не зарегистрирован в Ла Лиге на обновленных условиях – он получает старую зарплату.

Алонсо и Роберто подписали новый контракт в этом году, но их годичный контракт еще не отражен в бухгалтерских документах Ла Лиги.

Лига настаивает, что «Барселона» не соблюдает строгие финансовые правила, поскольку их текущая зарплата превышает лимит.

4 комментария

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Eugene10
Ответ Женя Дерунов
тебас хочет чтобы клубы жили по средствам.
Когда при Бартомеу тратили пол миллиард на 3 игроков - это жили по средствам?)
0
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Никита Мальковский
зачем ла лиге быть топовой лигой с 3 топ командами когда можно с одним Реалом конкурировать с лигой 1 игра средних команд ла лиге на уровне РПЛ
0
0
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Женя Дерунов
Ответ МГЕР
тебас добивается жить без Барсы, это ежу понятно, а неужели он не понимает что без каталонского гранда ему не быть в топ5.
тебас хочет чтобы клубы жили по средствам.
+2
0
+2
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МГЕР
тебас добивается жить без Барсы, это ежу понятно, а неужели он не понимает что без каталонского гранда ему не быть в топ5.
+2
0
+2
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