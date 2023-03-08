11 комментариев

Где бы он смог стать звездой?

«Барселона», кажется, готова расстаться с Ансу Фати этим летом.

Вчера Жоан Лапорта заявил, что этим летом клуб хочет подписать нападающего, но для этого кому-то из форвардов придется уйти. Поскольку Роберт Левандовски и Усман Дембеле почти гарантированно не покинут клуб, претендентами на уход могут быть Рафинья, Ансу Фати или Ферран Торрес.

Авторитетный каталонский журналист Жоан Фонтес утверждает, что 20-летний игрок вполне может быть продан этим летом. Сам Фати считает, что он должен играть более важную роль в «Барселоне», а вот Хави, похоже, с этим не согласен.

В результате агент Ансу, Жорже Мендеш, предложил нападающего «половине Европы», сообщает Фонтес. Однако пока ни один клуб не готов предложить «Барселоне» нужную за него сумму или его кандидатура не вызывает интерес. Поскольку Фати все меньше напоминает того игрока, которым он был до долгих перерывов из-за травм, вполне вероятно, что для «Барселоны» это лето может стать последним шансом продать его за приличные деньги.