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Видимо, история Фати в «Барселоне» подходит к концу. Его агент Жорже Мендеш предложил игрока «половине Европы»

Жорже Мендеш Жорже Мендеш
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Где бы он смог стать звездой?

«Барселона», кажется, готова расстаться с Ансу Фати этим летом.

Вчера Жоан Лапорта заявил, что этим летом клуб хочет подписать нападающего, но для этого кому-то из форвардов придется уйти. Поскольку Роберт Левандовски и Усман Дембеле почти гарантированно не покинут клуб, претендентами на уход могут быть Рафинья, Ансу Фати или Ферран Торрес.

Авторитетный каталонский журналист Жоан Фонтес утверждает, что 20-летний игрок вполне может быть продан этим летом. Сам Фати считает, что он должен играть более важную роль в «Барселоне», а вот Хави, похоже, с этим не согласен.

В результате агент Ансу, Жорже Мендеш, предложил нападающего «половине Европы», сообщает Фонтес. Однако пока ни один клуб не готов предложить «Барселоне» нужную за него сумму или его кандидатура не вызывает интерес. Поскольку Фати все меньше напоминает того игрока, которым он был до долгих перерывов из-за травм, вполне вероятно, что для «Барселоны» это лето может стать последним шансом продать его за приличные деньги.

11 комментариев

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NartApsua
Ответ AlexMa1n888
освобождают 10 перед приходом Месси
Даже если Фати останется, а Месси, в любом случае передаст десятку Лео. Никуда он не денется) Так что вряд ли в этом причина.
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NartApsua
Ответ Falsegoalkeeper
У него ЧСВ завышенный. Играет на уровне Торреса, так еще и не старается без мяча, а хочет к себе особого отношения.
Согласен! Торрес хотя бы без мяча пашет, прессингует и помогает своим защитникам. А этот товарищ, походу, реально подумал, что он новый Месси и потому полностью сам себя освободил от любых оборонительных действий.
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Arkadios Avgitidis
Ответ AlexMa1n888
освобождают 10 перед приходом Месси
очень интересная мы
сль...а, вдруг)
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Ya_Mama
Ответ Falsegoalkeeper
У него ЧСВ завышенный. Играет на уровне Торреса, так еще и не старается без мяча, а хочет к себе особого отношения.
До Торреса там далеко.
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Вячеслав Новиков
Как он может играть более важную роль, если он вообще никакущий, а ведь клуб предлагал ему операцию сделать
+1
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Alexlagodny
Вот и славненько. К сожалению не верю, что он станет лучше.
+5
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AlexMa1n888
освобождают 10 перед приходом Месси
+2
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Falsegoalkeeper
У него ЧСВ завышенный. Играет на уровне Торреса, так еще и не старается без мяча, а хочет к себе особого отношения.
+5
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Maksim1302
У него еще вся карьера впереди, уверен, он наберет форму
+4
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Данила Макаров
Не надо продовать он же «будущий Месси» ))
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Костя Киреев
С его травматичностью ему надо в Италию. Там у него будет шанс поиграть. Или в Германию. Франция слишком жесткий чемп, в Испании его тупо никто больше не потянет, в в Англии он просто выплюнет легкие после боксинг дэй.
+1
-2
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