26 комментариев

📸 Попало в кадр. Фати попросил Торреса уступить ему пенальти, но Ферран ему отказал и промахнулся
Но ему есть оправдание.
«Барселона» получила право пробить пенальти во втором тайме матча против «Валенсии». Ферран Торрес подошел к мячу, но Ансу Фати попросил нападающего позволить ему пробить одиннадцатиметровый.
Ферран не реализовал отличный шанс ― мяч прошел мимо левой штанги и вылетел с поля. А через несколько минут Ансу заменили.
В последнее время Фати стараадет от неуверенности в себе на фоне малого количества игрового времени, и, возможно, этот пенальти ему был нужнее.
Однако после матча аж два члена команды высказались на тему этого инцидента, оправдав решение Феррана.
Хави заявил:
«При пенальти есть порядок, и мы сообщаем его игрокам. Ферран был первым в списке. Тренерский штаб принимает решение, и игроки знают об этом».
Рафинья добавил:
«Перед матчем мы решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу очень хочется пробить и помочь, но мы приняли решение до начала матча».
ферран отличный футболист , а реализация это всегда величина плавающая ...
Частично есть вина клуба - рано, очень рано дали 10 номер и большой оклад. Звездочку поймал. Месси по сей день - развивается и набирает. Испортили пацана - тоже самое кстати слава Богу не произошло с Морибой.
Пора на скамейке до конца сезона мариновать,а летом пинками гнать из команды. То,что Ферран не забил,50% вина сосунка.
Нельзя, бьющего пенальти ,отвлекать подобными действия ми.