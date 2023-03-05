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📸 Попало в кадр. Фати попросил Торреса уступить ему пенальти, но Ферран ему отказал и промахнулся

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Футбол Футбол

Но ему есть оправдание.

«Барселона» получила право пробить пенальти во втором тайме матча против «Валенсии». Ферран Торрес подошел к мячу, но Ансу Фати попросил нападающего позволить ему пробить одиннадцатиметровый.

Ферран не реализовал отличный шанс ― мяч прошел мимо левой штанги и вылетел с поля. А через несколько минут Ансу заменили.

В последнее время Фати стараадет от неуверенности в себе на фоне малого количества игрового времени, и, возможно, этот пенальти ему был нужнее.

Однако после матча аж два члена команды высказались на тему этого инцидента, оправдав решение Феррана.

Хави заявил:

«При пенальти есть порядок, и мы сообщаем его игрокам. Ферран был первым в списке. Тренерский штаб принимает решение, и игроки знают об этом».

Рафинья добавил:

«Перед матчем мы решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу очень хочется пробить и помочь, но мы приняли решение до начала матча».

26 комментариев

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кто-то
На самом деле, вдвоём сегодня показали неубедительную игру
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
очень Спорное мнение, Ферран отличный футболист по очень многим метрикам, кроме реализации.....
Для нападающего что важнее ?
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Чем иметь таких игроков лучше уж скорее Хави понять что Торрес не игрок уровня даже запасного в Барсе
очень Спорное мнение, Ферран отличный футболист по очень многим метрикам, кроме реализации.....
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Ramal Ali
Ответ Falsegoalkeeper
Да вот что-то по игре не видно. В атаке оба бесполезны. Но Торрес хотя бы старается отрабатывает в прессинге. Фати по виду вальяжно бегает без мяча, недобегает
Фати мне нравится больше ,да после травм он не может вернуться на передний уровень но надо ему в этом помочь а такие мозилы как Торрес отнимают его минуты в игре
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
рад не ударам игрока клуба ? а ты точно болельщик клуба ? может персохейтер? ферран отличный футболист , а реализация это всегда величина плавающая ...
Чем иметь таких игроков лучше уж скорее Хави понять что Торрес не игрок уровня даже запасного в Барсе
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Falsegoalkeeper
Ответ Ramal Ali
Я сравнил то что ты говорил решили про очередь а Торрес в подмётки не годиться и Фати
Да вот что-то по игре не видно. В атаке оба бесполезны. Но Торрес хотя бы старается отрабатывает в прессинге. Фати по виду вальяжно бегает без мяча, недобегает
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Я лично рад его неудачам скорее может избавятся от него
рад не ударам игрока клуба ? а ты точно болельщик клуба ? может персохейтер?

ферран отличный футболист , а реализация это всегда величина плавающая ...
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Суарес ,Гризманн Коутиньо
может величие Месси как раз в том что он мог себе это позволить? .... риторический вопрос
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Falsegoalkeeper
Как же вылечил сегодня Торрес с Фати. Ну забивай второй и спокойно доигрывая матч. Могли и громить Валенсию. Но потом опять один поскользнется, другой головой выбьет в ноги сопернику (Кунде) и Барса уже в меньшинстве. Тут уже никакая тактика не поможет. Нужно над психикой команде работать
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
возможно. не конспектирую. но помню что и не отдавал по первому требованию..... . Феран имел право не уступить, не уступил. остальное лирика .... но то, что не реализовал это конечно плохо.
Я лично рад его неудачам скорее может избавятся от него
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Суарес ,Гризманн Коутиньо
возможно. не конспектирую. но помню что и не отдавал по первому требованию..... . Феран имел право не уступить, не уступил. остальное лирика .... но то, что не реализовал это конечно плохо.
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
Месси отдавал игре и неймару насколько помню, но так-же помню , что несколько раз не отдавал .
Суарес ,Гризманн Коутиньо
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Я сравнил то что ты говорил решили про очередь а Торрес в подмётки не годиться и Фати
Месси отдавал игре и неймару насколько помню, но так-же помню , что несколько раз не отдавал .
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
мы сейчас на серьёзных щах будем сравнивать Месси и Ферана?
Я сравнил то что ты говорил решили про очередь а Торрес в подмётки не годиться и Фати
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Месси не раз нарушал это правило чтоб дать уверенность тому кому оно нужнее
мы сейчас на серьёзных щах будем сравнивать Месси и Ферана?
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Grishgeorgov
Фати не вывез давление, к сожалению. Боян Кркич может подсказать куда теперь ему дорога
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Inside 88 LW
Ответ Геннадий Зальцман
Сосунок берега попутал! Пора на скамейке до конца сезона мариновать,а летом пинками гнать из команды. То,что Ферран не забил,50% вина сосунка. Нельзя, бьющего пенальти ,отвлекать подобными действия ми.
Согласен хоть и не в столь категоричной форме.
Частично есть вина клуба - рано, очень рано дали 10 номер и большой оклад. Звездочку поймал. Месси по сей день - развивается и набирает. Испортили пацана - тоже самое кстати слава Богу не произошло с Морибой.
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Ramal Ali
Ответ Butrymovich Mikalai
порядок ,есть порядок ... до игры тренерский состав решил кто должен бить.
Месси не раз нарушал это правило чтоб дать уверенность тому кому оно нужнее
+1
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ramal Ali
Да ты что...Фати надо поддержка и он лучше Торреса в разы даже при слабом игре
порядок ,есть порядок ... до игры тренерский состав решил кто должен бить.
+8
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+8
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Руслан Нотарев
Фати, походу, про себя заклинал, чтоб Ферран промахнулся🤣🤦🏻‍♂️
+5
-2
+3
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turcanudima87@gmail.com
Сейчас в Барселоне играют худшие номер 10 и 11 в истории клуба, это факт!
+10
-1
+9
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Ramal Ali
Ответ Геннадий Зальцман
Сосунок берега попутал! Пора на скамейке до конца сезона мариновать,а летом пинками гнать из команды. То,что Ферран не забил,50% вина сосунка. Нельзя, бьющего пенальти ,отвлекать подобными действия ми.
Да ты что...Фати надо поддержка и он лучше Торреса в разы даже при слабом игре
+3
-1
+2
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Руслан Нотарев
Ответ FanRocstar
Карма Феррану за его жадность и самолюбие
Феррана назначил тренерский штаб
+15
-1
+14
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Геннадий Зальцман
Ответ Inside 88 LW
Очень не приятный момент. Помимо игры - дизмораль от Фати стабильное явление. Пора ему освободить 10 номер.
Сосунок берега попутал!
Пора на скамейке до конца сезона мариновать,а летом пинками гнать из команды. То,что Ферран не забил,50% вина сосунка.
Нельзя, бьющего пенальти ,отвлекать подобными действия ми.
+21
-4
+17
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FanRocstar
Карма Феррану за его жадность и самолюбие
+5
-5
0
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