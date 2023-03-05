26 комментариев

Но ему есть оправдание.

«Барселона» получила право пробить пенальти во втором тайме матча против «Валенсии». Ферран Торрес подошел к мячу, но Ансу Фати попросил нападающего позволить ему пробить одиннадцатиметровый.

Ферран не реализовал отличный шанс ― мяч прошел мимо левой штанги и вылетел с поля. А через несколько минут Ансу заменили.

В последнее время Фати стараадет от неуверенности в себе на фоне малого количества игрового времени, и, возможно, этот пенальти ему был нужнее.

Однако после матча аж два члена команды высказались на тему этого инцидента, оправдав решение Феррана.

Хави заявил:

«При пенальти есть порядок, и мы сообщаем его игрокам. Ферран был первым в списке. Тренерский штаб принимает решение, и игроки знают об этом».

Рафинья добавил:

«Перед матчем мы решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу очень хочется пробить и помочь, но мы приняли решение до начала матча».