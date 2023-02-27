Какой состав может выбрать Хави на ближайшие матчи?

«Барселона» придется обходиться без многих ключевых игроков в ближайших матчах. Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Педри травмированы, а Рафинья и Гави получили дисквалификацию в Ла Лиге за перебор желтых карточек.

В ближайшие недели каталонцам предстоит встретиться с «Реалом», «Валенсией» и «Атлетиком».

Вот какой состав Хави (который, кстати, тоже дисквалифицирован в Ла Лиге) мог бы выбрать на эти игры.

против «Реала» – Кубок Испании (2 марта)

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Роберто, Бускетс, Де Йонг; Рафинья, Ферран, Гави.

Хави использовал Феррана Торреса в качестве центрального нападающего в некоторых октябрьских матчах – тогда это сработало достаточно хорошо, так что он вполне может повторить этот трюк.

Гави будет дисквалифицирован на следующий матч чемпионата, но в Кубке он сыграет, так что он может выйти в старте в роли ложного вингера.

Франк Кессиэ не впечатлил на встрече против «Альмерии», поэтому его, вероятно, заменят на Серджи Роберто, для которого эта роль будет более естественной. Кроме того, обычно он особенно хорош именно против «Реала».

против «Валенсии» – Ла Лига (5 марта)

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба; Пабло Торре, Бускетс, Де Йонг; Рафинья, Ферран, Ансу Фати.

Гави будет дисквалифицирован, поэтому его место на левом фланге может занять Ансу Фати, который должен восстановиться к тому моменту.

Это также может стать отличным моментом, чтобы, наконец, позволить Пабло Торре сыграть в матче Ла Лиги. Он солидно показал себя, выйдя на замену в матче против «Альмерии», так почему бы не дать ему возможность выйти в стартовом составе.

против «Атлетика» – Ла Лига (12 марта)

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Пабло Торре, Бускетс, Де Йонг; Ферран/Рафинья, Ферран/Левандовски, Гави.

В этой игре у Хави наконец будет достаточный выбор, так как дисквалификация Гави и Рафиньи завершится, а Левандовски уже должен восстановиться от травмы бедра.