7 комментариев

Такое повторяется не первый раз.

Матч на «Олд Траффорд» для игроков и фанатов «Барселоны» получился разочаровывающим. После игры форвард клуба Роберт Левандовски выглядел расстроенным, но не только из-за счета на табло (1:2).

В конце матча у поляка был отличный шанс сравнять счет, но партнер по команде практически забрал гол из его рук. Это случилось, когда в компенсированное время Ферран Торрес сделал навес в штрафную, а Ансу Фати внезапно вмешался в момент, который должен был завершать Роберт Левандовски.

Такое происходит уже не первый раз. Поляк считает, что то же самое было в игре против «Бетиса», но тогда команда смогла вырвать три очка у соперника (2:1).

Левандовски был настолько зол, что сперва подошел к Феррану Торресу, чтобы поговорить с ним, а затем сорвался на Ансу Фати. Пьеса закончилась походом к Жорди Альбе, который также выслушал от форварда, насколько в том моменте был не прав молодой игрок.

По данным AS, разборки продолжились в раздевалке. Левандовски вновь высказал Ансу Фати все в лицо. Он ясно дал понять испанцу, что тот во второй раз лишает гола. Поляк считает, что в обоих случаях он находился в лучшей позиции, призвал быть более внимательным и здраво соизмерять свое желание с возможностями. В конце форвард добавил, что такие действия Ансу могут навредить команде, как это было в игре против «Юнайтед».

Фати, в свою очередь, извинился и заверил, что не видел партнера и считает, что был в лучшем положении для удара по воротам, но признал, что его удар был очень неудачным.

Подобные разборки − довольно тревожный звонок для команды и ее болельщиков. Тем более, что оба форварда явно хотят постоянно доказывать свою нужность на поле, а последние разговоры о возможном уходе не добавляют Фати уверенности в себе.