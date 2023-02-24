7 комментариев

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После матча против «Юнайтед» Левандовски был зол и расстроен: один из игроков «Барсы» отнял у него возможность забить

Ансу Фати Ансу Фати
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Такое повторяется не первый раз.

Матч на «Олд Траффорд» для игроков и фанатов «Барселоны» получился разочаровывающим. После игры форвард клуба Роберт Левандовски выглядел расстроенным, но не только из-за счета на табло (1:2).

В конце матча у поляка был отличный шанс сравнять счет, но партнер по команде практически забрал гол из его рук. Это случилось, когда в компенсированное время Ферран Торрес сделал навес в штрафную, а Ансу Фати внезапно вмешался в момент, который должен был завершать Роберт Левандовски.

Такое происходит уже не первый раз. Поляк считает, что то же самое было в игре против «Бетиса», но тогда команда смогла вырвать три очка у соперника (2:1).

Левандовски был настолько зол, что сперва подошел к Феррану Торресу, чтобы поговорить с ним, а затем сорвался на Ансу Фати. Пьеса закончилась походом к Жорди Альбе, который также выслушал от форварда, насколько в том моменте был не прав молодой игрок.

По данным AS, разборки продолжились в раздевалке. Левандовски вновь высказал Ансу Фати все в лицо. Он ясно дал понять испанцу, что тот во второй раз лишает гола. Поляк считает, что в обоих случаях он находился в лучшей позиции, призвал быть более внимательным и здраво соизмерять свое желание с возможностями. В конце форвард добавил, что такие действия Ансу могут навредить команде, как это было в игре против «Юнайтед».

Фати, в свою очередь, извинился и заверил, что не видел партнера и считает, что был в лучшем положении для удара по воротам, но признал, что его удар был очень неудачным.

Подобные разборки − довольно тревожный звонок для команды и ее болельщиков. Тем более, что оба форварда явно хотят постоянно доказывать свою нужность на поле, а последние разговоры о возможном уходе не добавляют Фати уверенности в себе.

7 комментариев

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Tutto Putto
Вот честно игра его растроила, не бил по воротам, с пасом тормозил, если он будет так делать, тем более в отсутствии Педри, Гави и Дембеле, то креатива вообще не будет
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Владимир Самсонов
Всё Фати правильно делал - был шанс дотянуться. У него нет глаз на затылке, чтобы видеть, что Левандовский может забить (а может и проиграть борьбу).
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Георгий Гуляев
А леве мог успешно помешать варан, так что не факт....
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Dinhooo
Ну да весь матч не мог толком за мяч зацепится, а тут прям гол у него отобрали.
+1
0
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Илья Власов
На самом деле, травмы Фати поставили на нем крест в Барсе. Его стоит уже продать, ну бесполезно уже ждать, что он станет 2ым Месси ... Он постоянно руинит моменты и сам же от этого психует...
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Raindrop Drop Top
Понятно что Фати сейчас сам не свой и тут он лютейше заруинил, но Леве нужно было реализовывать другие свои моменты и не искать виноватых вокруг
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+6
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mutnyy
Жаль очень Лёву🥲
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0
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