Парень может повторить путь своего бывшего коллеги.

Некоторые болельщики «Барселоны» очень расстроены тем фактом, что Хави не дает игровое время молодому игроку Пабло Торре.

Как и Ричи Пуч в свое время, 19-летний парень, по их мнению, заслуживает куда большего доверия.

💭 Пабло Торре − новый Рики Пуч. Хави никогда не даст ему игровое время, даже во время травмы Педри. Если для Хави так важна ротация, почему Торре не получает даже маленькое количество игрового времени в каждом втором матче? Какой был смысл его покупать?

💭 Он заслуживает больше игрового времени. Оно важно для развития, и только так он узнает, что ему улучшить. Он также может дать возможность Педри отдохнуть, может стать хорошим вариантом для ротации. Или, к примеру, Хави может использовать его против слабых команд, как в прошлом году делал с Камавингой Анчелотти.

💭 Печально то, что Торре лучше подходит для игры слева, чем Гави, в системе с четырьмя хавбеками. Хави продолжает игнорировать это. Не выпускает даже на десять минут. Не думаю, что Хави хорошо знал его по «Расингу», потому что если бы он изучил его, то дал бы больше времени на левом фланге или на позиции левого центрального полузащитника.

💭 Самый талантливый полузащитник в команде после Педри.

А вы согласны с мнением, что Пабло Торре заслуживает больше игрового времени? Пишите в комментариях.