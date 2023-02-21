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«В 2005 году он не хотел, чтобы Месси играл в «Барселоне». Жоан Лапорта жестко проехался по Тебасу, припомнив его старые грехи

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Хавьер Тебас
Футбол Футбол

Не стал молчать.

Жоан Лапорта сделал жесткое заявление в ответ на слова президента Ла Лиги:

«Господин Тебас снова снял свою маску. Каждый день Тебас появляется, чтобы поговорить о нас. Пусть остается на своем месте. 

Он снова демонстрирует свой антибарселонизм, свою фобию. Тебас всегда атаковал «Барсу». В 2005 году он не хотел, чтобы Месси играл в «Барселоне». Мы не подписывали CVC и продвигаем Суперлигу».

«Тебес хочет нас дестабилизировать, но я не обрадую Тебаса уходом с поста президента «Барселоны».

Любой, кто попытается очернить историю «Барселоны», получит жесткий ответ. То, чего мы достигли, стоило нам большого труда. Как президент «Барселоны», я не позволю этим попыткам запятнать нашу историю. Большое спасибо».

В понедельник Хавьер Тебас заявил, что Лапорта «должен уйти в отставку», если он не сможет объяснить, почему «Барселона» много лет платила деньги бывшему судье Ла Лиги и его компании.

Что касается проблемы с Месси, то Тебас действительно пытался запретить «блаугране» зарегистрировать аргентинца в основной команде — то же самое он недавно пытался сделать в отношении Гави.

6 комментариев

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бек саидов
Опять Тебас. А кого он дал регистрировать просто так? Истинный болельщик реала.
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Alexlagodny
Что-то мне подсказывает, что Тебас договорится, он уже на грани грандиозного шухера )))
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Вячеслав Новиков
Хорошо сказал, всё по делу тебас уже в открытую пытается уничтожить Барселону, но не получится, у нас достойный президент
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Aymammet Baylyyew
Достаточно кончайте пож этот тебас достал уже сколько можно
+4
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Gurban Orazly
Тебасу осталось только подойти к трибунам и выкрикнуть «хала мадрид».
+9
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Han Guly
От этой новости болельщики Барселоны устали. Пожалуйста без доказательства так ни делайте.
+3
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