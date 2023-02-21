Пабло Торре красиво ответил Хави, когда тот не выпустил его против «Кадиса»

Пабло Торре провел двойную тренировку после того, как «Барселона» обыграла «Кадис» со счетом 2:0, сообщает Cadena SER.

На следующий день после матча юноша часами занимался в спортзале.

Торре спокоен, несмотря на то, что не сыграл ни минуты против «Кадиса». Он надеется получить игровое время в следующих матчах.

Многие болельщики хотели, чтобы Хави использовал Пабло Торре с самого начала или, по крайней мере, со скамейки в прошедшем матче. Однако босс «Барсы» на замену выпустил только Франка Кессиэ, Рафинью и Анхеля Аларкона.

Торре забил один гол и отдал одну результативную передачу в 6 матчах за первую команду в этом сезоне.