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Пабло Торре красиво ответил Хави, когда тот не выпустил его против «Кадиса»

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Пабло Торре провел двойную тренировку после того, как «Барселона» обыграла «Кадис» со счетом 2:0, сообщает Cadena SER.

На следующий день после матча юноша часами занимался в спортзале.

Торре спокоен, несмотря на то, что не сыграл ни минуты против «Кадиса». Он надеется получить игровое время в следующих матчах.

Многие болельщики хотели, чтобы Хави использовал Пабло Торре с самого начала или, по крайней мере, со скамейки в прошедшем матче. Однако босс «Барсы» на замену выпустил только Франка Кессиэ, Рафинью и Анхеля Аларкона.

Торре забил один гол и отдал одну результативную передачу в 6 матчах за первую команду в этом сезоне.

3 комментария

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Gurban Orazly
Когда играет тактика, а не игрок, место найдется для всех, в последнее время в Барсе играют больше тактически, чем индивидуально.
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Barca
Красава!
Работай дальше и вскоре ты появишься на поле
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Alexlagodny
Молодец малый. Паши и придёт вознаграждение!
+2
0
+2
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