🥹 «Я поспорил с несколькими друзьями, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч». Игрок «Кадиса» в восторге от одного футболиста «Барселоны»
Кто-то с ним поспорит?
Педри не сможет помочь команде в матче против «Кадиса», который состоится в воскресенье на «Камп Ноу». Полузащитник повредил бедро и пропустил около месяца.
Это серьезная потеря для «Барсы», поскольку 20-летний испанец стал одним из ключевых игроков в составе Хави.
Его выступления впечатлили многих в Испании и за ее пределами. Полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас не стал исключением.
В своем недавнем интервью Sport полузащитник заявил, что Педри станет лучшим игроком мира:
«Педри делает разницу. Я поспорил с несколькими друзьями, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч». Я действительно думаю, что он сможет это сделать. Футбол, в который он играет, необычный».
Добавим, что Педри уже выиграл премию «Golden boy», которая является альтернативой «Золотого мяча», но для молодых футболистов.
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