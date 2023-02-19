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🥹 «Я поспорил с несколькими друзьями, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч». Игрок «Кадиса» в восторге от одного футболиста «Барселоны»

Педри Педри
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Кто-то с ним поспорит?

Педри не сможет помочь команде в матче против «Кадиса», который состоится в воскресенье на «Камп Ноу». Полузащитник повредил бедро и пропустил около месяца.

Это серьезная потеря для «Барсы», поскольку 20-летний испанец стал одним из ключевых игроков в составе Хави.

Его выступления впечатлили многих в Испании и за ее пределами. Полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас не стал исключением.

В своем недавнем интервью Sport полузащитник заявил, что Педри станет лучшим игроком мира:

«Педри делает разницу. Я поспорил с несколькими друзьями, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч». Я действительно думаю, что он сможет это сделать. Футбол, в который он играет, необычный».

Добавим, что Педри уже выиграл премию «Golden boy», которая является альтернативой «Золотого мяча», но для молодых футболистов.

1 комментарий

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прощай Роналду
Барса с каждым месяцем всё лучше и лучше, ЗМ Педри вопрос времени 👍🏻
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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