😠 «Они должны показать наличные». Тебас заявил, что Ла Лига оспорит решение суда по контракту Гави

Тебасу нужен нал.

Хавьер Тебас подтвердил, что Ла Лига будет продолжать оспаривать регистрацию Гави. Лига уже подала апелляцию по этому вопросу.

На своей недавней пресс-конференции президент объяснил:

«Гави зарегистрирован. Он будет играть в ближайшие несколько месяцев. Проблема в регистрации. Мы будем против этого. У нас есть несколько дней, чтобы подать протест.

Будет принято решение. Если бы наш протест был поддержан, то он бы играл, но по предыдущему соглашению».

Далее уточняя, что нужно сделать «Барселоне», чтобы сделать все правильно, Тебас добавил: «Они должны показать серию номеров и наличные деньги, и если они это сделают, то регистрация не будет проблемой. Расходы должны быть меньше, чем у них. «Барселона» знает, что они должны сделать.

Напомним, что 18-летний футболист подписал новый контракт в сентябре, но он не был зарегистрирован в Ла Лиге из-за финансовый проблем клуба.

Чтобы зарегистрировать игрока, блауграна подала иск против лиги. Суд вынес решение в пользу клуба, приказав Ла Лиге зарегистрировать новый контракт Гави.