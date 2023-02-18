FC BARCELONA
Блог

😠 «Они должны показать наличные». Тебас заявил, что Ла Лига оспорит решение суда по контракту Гави

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Хавьер Тебас
Гави Гави
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Тебасу нужен нал.

Хавьер Тебас подтвердил, что Ла Лига будет продолжать оспаривать регистрацию Гави. Лига уже подала апелляцию по этому вопросу.

На своей недавней пресс-конференции президент объяснил:

«Гави зарегистрирован. Он будет играть в ближайшие несколько месяцев. Проблема в регистрации. Мы будем против этого. У нас есть несколько дней, чтобы подать протест.

Будет принято решение. Если бы наш протест был поддержан, то он бы играл, но по предыдущему соглашению».

Gavi renews contract with FC Barcelona until 2026

Далее уточняя, что нужно сделать «Барселоне», чтобы сделать все правильно, Тебас добавил: «Они должны показать серию номеров и наличные деньги, и если они это сделают, то регистрация не будет проблемой. Расходы должны быть меньше, чем у них. «Барселона» знает, что они должны сделать.

Напомним, что 18-летний футболист подписал новый контракт в сентябре, но он не был зарегистрирован в Ла Лиге из-за финансовый проблем клуба.

Чтобы зарегистрировать игрока, блауграна подала иск против лиги. Суд вынес решение в пользу клуба, приказав Ла Лиге зарегистрировать новый контракт Гави.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Судебные тяжбы нескончаемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dem
Это чудак просто гений!
За несколько сезонов спустил Ла Лигу на уровень французский Лиги 1.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Пожалуйста увольте этого клоуна🤡
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ali panahli
Да блин отстань ты , когда Бартомеу пихал завышенные контракты почему молчал а щас прям заботиться о Барсе.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий