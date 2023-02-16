Умтити помог Кессиэ найти жилье в Барселоне. Парни едва знали друг друга

Постоянные травмы помешали Самюэлю Умтити стать звездой на «Камп Ноу», но в «Барселоне» француза помнят как отличного игрока и по-настоящему хорошего парня. Появилась история, доказывающая это.

Когда Франк Кессиэ присоединился к «блаугране», он стал близко общаться с Умтити. Но не прошло и двух недель после трансфера ивуарийца, как каталонцы отправились в тур по США.

Самюэль остался в Каталонии, ведь уже тогда клуб хотел расстаться с игроком. Когда Кессиэ вернулся в Испанию, защитник уже отправился в Италию для подписания контракта с «Лечче».

Но расстояние не стало помехой для едва начавшейся дружбы между футболистами! Умтити поделился с Кессиэ нужным контактом и тем самым помог Франку найти квартиру в муниципалитете Эсплугес-де-Льобрегат, где француз долгое время жил сам.

По информации испанского издания Sport, ивуариец благодарен Самюэлю не только за помощь в поиске жилья, но и за то, что защитник помог ему обустроиться на новом месте.

Интересно, а Франк, который перебрался в «Барсу» из «Милана», дал Умтити какие-то советы перед трансфером защитника в «Лечче»?