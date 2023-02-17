Педри получил в первом тайме травму и был заменен. Стало известно, сколько матчей он может пропустить
Плохие новости для клуба.
Хавбек «Барселоны» Педри в первом тайме матча против «Юнайтед» (2:2) получил травму правого бедра. По словам Хави, «Педри почувствовал дискомфорт в четырехглавой мышце».
По данным нескольких источников, игрок пропустит от 3 до 4 недель.
Это значит, что он не сыграет в ответном матче на «Олд Траффорд» и пропустит игру в Кубке Испании против «Мадрида», которая пройдет 2 марта. В Лиги Европы Хави также придется обойтись без Гави − перебор карточек.
Ниже приведены игры, которые Педри, скорее всего, пропустит из-за травмы.
3 комментария