FC BARCELONA
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Педри получил в первом тайме травму и был заменен. Стало известно, сколько матчей он может пропустить

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Плохие новости для клуба.

Хавбек «Барселоны» Педри в первом тайме матча против «Юнайтед» (2:2) получил травму правого бедра. По словам Хави, «Педри почувствовал дискомфорт в четырехглавой мышце».

По данным нескольких источников, игрок пропустит от 3 до 4 недель.

Это значит, что он не сыграет в ответном матче на «Олд Траффорд» и пропустит игру в Кубке Испании против «Мадрида», которая пройдет 2 марта. В Лиги Европы Хави также придется обойтись без Гави − перебор карточек.

Ниже приведены игры, которые Педри, скорее всего, пропустит из-за травмы.

3 комментария

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SanEffect
Сколько раз подмечали, что Педри нужно ротировать. Очень похоже, что травма на фоне перенапрежения и хронической усталости.
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FanRocstar
Уже нету слов , Теперь возможно о Лиге Европы прийдётсья забыть так как ещё кто-то травмируется
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Arkadios Avgitidis
капец..в ответке, будем стрелять холостыми патронами...?
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0
+4
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