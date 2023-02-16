«Барсу» атакуют со всех сторон. Мадриский клуб из 4-го дивизиона подал жалобу в ФИФА – все из-за трансфера Алонсо

В среду «Барселона» загремела в финансовый скандал – сообщается, что каталонцы переводили деньги комитету арбитров. В четверг последовало очередное обвинение – тоже связанное с финансами.

Мадридский клуб из 4 дивизиона Испании, «Унион Адарве», подал жалобу в ФИФА на переход Маркоса Алонсо из «Челси» в сентябре 2022 года, который «Барса» оформила по нулевой цене.

В то же время, «Унион Адарве» считает, что игрок был задействован в схеме по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси» за 12 млн евро. А нулевую цену каталонцы указали не только для улучшения финансовых отчетов, но и для того, чтобы не выплачивать бонусы командам, которые воспитывали Алонсо, среди которых «Реал Мадрид» и «Унион Адарве».