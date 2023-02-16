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«Барсу» атакуют со всех сторон. Мадриский клуб из 4-го дивизиона подал жалобу в ФИФА – все из-за трансфера Алонсо

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Унион Адарве Унион Адарве
Футбол Футбол

В среду «Барселона» загремела в финансовый скандал – сообщается, что каталонцы переводили деньги комитету арбитров. В четверг последовало очередное обвинение – тоже связанное с финансами.

Мадридский клуб из 4 дивизиона Испании, «Унион Адарве», подал жалобу в ФИФА на переход Маркоса Алонсо из «Челси» в сентябре 2022 года, который «Барса» оформила по нулевой цене.

В то же время, «Унион Адарве» считает, что игрок был задействован в схеме по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси» за 12 млн евро. А нулевую цену каталонцы указали не только для улучшения финансовых отчетов, но и для того, чтобы не выплачивать бонусы командам, которые воспитывали Алонсо, среди которых «Реал Мадрид» и «Унион Адарве».

 

5 комментариев

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Svetlana Ivanova
Унион то этот куда лезет? Похайпится походу решили. До этого их не слышно и не видно было. Тоже мне борцы за справедливость.
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Максуд Фаттоев
Тебас тебас тебас
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Мадрид такой мадрид. Гнилые там команды, что атлеты, что маргарин, что этот "из 4го дивизиона".
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Butrymovich Mikalai
Алонсо перешел после дедлайна как свободный агент.
+9
0
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Try Stelsi
Пусть хоть что-то докажут сначала
+10
-2
+8
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