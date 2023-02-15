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«Барса» все же подписала Хулиана Араухо – Фабрицио Романо подтвердил. Но с регистрацией игрока могут возникнуть сложности

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Помните безумную историю о том, как «Барселона» опоздала с трансфером Хулиана Араухо на 18 секунд? Так вот переход все же состоится, об этом в своих соцсетях написал надежный инсайдер Фабрицио Романо:

«Хулиан Араухо в «Барселоне», поехали! Мексиканский правый защитник завтра отправится в «Барселону» — сделка наконец-то заключена после безумной саги о срыве дедлайна. Араухо подпишет контракт до июня 2026 года, сделка согласована с «Лос-Анджелес Гэлакси» на общую сумму чуть менее 4 млн евро. Дело сделано».

Пока неясно, когда именно Араухо будет зарегистрирован. Каталонцы опоздали с регистрацией игрока на 18 секунд. ФИФА не разрешила «Барсе» закрыть сделку, тогда каталонцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Что думаете о подписании мексиканца?

3 комментария

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Артём Манвелянц
Тебас маджыл
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Азиз
Ответ Бускетс это позиция
Ну, этап ФИФА преодолели, теперь с Тебасом за регистрацию воевать
Однозначно с Тебасом тяжелее будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Ну, этап ФИФА преодолели, теперь с Тебасом за регистрацию воевать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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