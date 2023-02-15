«Барса» все же подписала Хулиана Араухо – Фабрицио Романо подтвердил. Но с регистрацией игрока могут возникнуть сложности

Помните безумную историю о том, как «Барселона» опоздала с трансфером Хулиана Араухо на 18 секунд? Так вот переход все же состоится, об этом в своих соцсетях написал надежный инсайдер Фабрицио Романо:

«Хулиан Араухо в «Барселоне», поехали! Мексиканский правый защитник завтра отправится в «Барселону» — сделка наконец-то заключена после безумной саги о срыве дедлайна. Араухо подпишет контракт до июня 2026 года, сделка согласована с «Лос-Анджелес Гэлакси» на общую сумму чуть менее 4 млн евро. Дело сделано».

Пока неясно, когда именно Араухо будет зарегистрирован. Каталонцы опоздали с регистрацией игрока на 18 секунд. ФИФА не разрешила «Барсе» закрыть сделку, тогда каталонцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Что думаете о подписании мексиканца?