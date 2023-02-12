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Месси и игрок из Уругвая. Араухо назвал двух футболистов, которых хотел бы видеть в «Барсе»

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур
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Араухо пришел в гости на стрим Жерара Ромеро. 

Журналист спросил у Рональда, каких игроков он бы подписал на месте Матеу Алемани. Уругваец назвал имена двух футболистов:

«Родриго Бентанкур и Лео Месси. Если Лео вернется, это будет нечто особенное. Он лучший игрок в мире. Мы все будем счастливы, если он вернется».

В этом сезоне Бентанкур неплохо выступает за «Тоттенхэм». За 26 матчей Родриго забил шесть голов и отдал два ассиста. «Барселоне» было бы неплохо укрепить полузащиту, но трансферная стоимость игрока может стать для «блауграны» неподъемной. 

К сожалению, в матче против «Лестера» уругваец, забивший гол в этой встрече, получил разрыв крестообразной связки левого колена. Родриго выбыл до конца сезоне.

А вот Месси уже этим летом станет свободным агентом. Некоторые источники не исключают, что Лео расстанется с «ПСЖ» и вернется в столицу Каталонии.

Как вам выбор Араухо? 

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