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Клуб, в котором Араухо начинал играть в футбол, подколол газету Marca. Журналисты назвали Рональда воспитанником «Барсы»

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Недавно газета Marca опубликовала сборную воспитанников «Барселоны», составленную из действующих футболистов. 

Только ленивый не посмеялся над получившейся командой «Ла Масии», уж очень странные игроки попали в состав. Особенно выделяется Араухо, который за юношескую академию «блауграны» никогда не выступал.

Рональд – воспитанник клуба «Рентистас». Команда из Уругвая решила подколоть журналистов Marca, а заодно напомнить о своих заслугах. Получилось весьма забавно:

«Привет, Marca. Оставляем здесь фото игрока молодежки Рональда Араухо после тренировки на «Камп Ноу». Обнимаем. #гордостьрайона».

Как вам такая шутка от команды, в которой Араухо становился профессионалом?  

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