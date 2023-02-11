Клуб, в котором Араухо начинал играть в футбол, подколол газету Marca. Журналисты назвали Рональда воспитанником «Барсы»

Недавно газета Marca опубликовала сборную воспитанников «Барселоны», составленную из действующих футболистов.

Только ленивый не посмеялся над получившейся командой «Ла Масии», уж очень странные игроки попали в состав. Особенно выделяется Араухо, который за юношескую академию «блауграны» никогда не выступал.

Рональд – воспитанник клуба «Рентистас». Команда из Уругвая решила подколоть журналистов Marca, а заодно напомнить о своих заслугах. Получилось весьма забавно:

«Привет, Marca. Оставляем здесь фото игрока молодежки Рональда Араухо после тренировки на «Камп Ноу». Обнимаем. #гордостьрайона».

Как вам такая шутка от команды, в которой Араухо становился профессионалом?