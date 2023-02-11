Футболка с №10 традиционно была самой популярной среди фанатов «Барселоны». Из-за Фати это изменилось, теперь у болельщиков новый фаворит

Его форму даже нельзя купить в магазине.

Так сложилось, что футболка с №10 всегда была самой популярной среди фанатов «Барселоны». Более десяти лет болельщики тысячами скупали форму с десяткой на спине благодаря Лионелю Месси. Раньше под этой цифрой выступали такие великие игроки каталонского клуба, как Марадона, Ромарио, Роналдиньо, Стоичков, Гвардиола.

Полтора года назад клуб посчитал, что Ансу Фати лучше всего подходит для того, чтобы унаследовать десятку. Однако все пошло не так ― травмы не позволили ему продолжить свой головокружительный взлет на футбольный олимп.

Журналист Хави Мигель в статье для AS сообщил, что футболки 20-летнего форварда не пользуются спросом в официальных магазинах. В магазине на «Камп Ноу» есть только один манекен в его форме, но он находится рядом с остальным составом в качестве рекламы четвертого комплекта.

«Сейчас футболки Фати не входят даже в шестерку самых продаваемых», — сообщил AS продавец магазина.

«Если вы хотите купить футболку Фати с 10 номером, вам придется попросить напечатать на обычной футболке имя и номер, потому что у нас нет футболок Фати на складе».

Самой продаваемой футболкой в последние недели стала футболка Гави, после того как он получил 6-й номер. За ним следуют Педри и Левандовски. Футболки тер Стегена, де Йонга и Араухо также хорошо продаются.