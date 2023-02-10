Руководство «Барселоны» придумало необычный способ заработать на стадионе. Он понравится коллекционерам

Сроки реализации задумки пока неизвестны.

Современность диктует свои способы зарабатывания денег. Если раньше клубы отдавали старые сидения, оставшиеся после реконструкции арены, в другие более неразвитые города или спортивные школы, то сейчас приходится зарабатывать на всем.

Журналист Ашраф бин Аяд рассказал о том, что «Барселона» рассматривает возможность продажи сидений с трибун домашнего стадиона «Камп Ноу», когда его часть будет снесена. Все это может стать хорошим лотом для коллекционеров и любителей клуба, а самим каталонцам принести не лишние деньги.

Первый этап реконструкции легендарного стадиона прошла с сентября по декабрь 2022 года. Третий ярус трибун будет снесен только летом 2023 года, а следующий сезон команда может провести вне дома. Вместимость трибун планируется сделать больше − до 105 тысяч человек (сейчас − 99 тысяч).

Это далеко не первый случай, когда клуб решается организовать аукцион для болельщиков. К примеру, «Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона продал весь газон стадиона «Олд Траффорд», а интернет-аукцион eBay заработал на бывшей в употреблении жвачке великого тренера 600 тысяч долларов. Ее Фергюсон жевал в своем последнем матче у руля клуба.