🔥 «Скамейка запасных? Это решение тренера. Деньги? Я готов снизить свою зарплату». Альба рассказал о своем положении в «Барсе», а также об отношениях с Хави

Этому парню все нравится.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба дал небольшое интервью, где рассказал о своих отношениях с партнерами по клубу и сборной.

— Что бы вы сказали про Луиса Энрике, Вальверде, Сетьена, Кумана и Хави?

— Луис - лидер, Вальверде - спокойный, Сетьен - человек, который любит владеть мячом в хорошем стиле, Куман - очень хороший тренер и легенда клуба, а Хави - тактик.

— Можете ли вы одновременно поддерживать дружбу и рабочие отношения с Хави?

— Ну, это не то же самое. Понятно, что ситуация немного поменялась с того момента, когда мы перестали быть товарищами по команде, но у нас хорошие отношения.

Также Альба заявил:

«Когда мы выигрывали много титулов, то перестали ценить это, а когда мы перестали выигрывать, то поняли, как трудно побеждать. Мы рассматривали это как что-то нормальное, но это не так.

Это правда, что я играю не каждую минуту, но когда я играю, то стараюсь изо всех сил. И когда я не выхожу на поле, то пытаюсь помочь своим товарищам по команде со скамейки запасных. Это что-то новое для меня, но я доволен своей ролью. Мне нравится давать советы товарищам по команде и помогать им.

Скамейка запасных? Это решение тренера. Я просто сосредотачиваюсь на тренировках, держусь на самом высоком уровне, стараюсь хорошо играть, а затем тренер решает. Каким бы ни было его решение, это нормально для меня. Я мотивирован и счастлив.

Много лжи было сказано о сокращении заработной платы, но я всегда помогал клубу, да. Говорят, что есть вещи, которые причиняют боль, но мы должны принять это. Я знаю правду, и я знаю, что сделал, и спокоен. Я всегда хочу помочь «Барсе».

У меня остался год по контракту, и при необходимости я готов снизить свою зарплату. Это решение клуба, и я всегда готов, когда они просят меня это сделать».