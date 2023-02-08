Финал четырех испанской медиалиги пройдет на «Камп Ноу». Уже продано 40 тысяч билетов

Пике возвращается на «Камп Ноу»!

Жерар появится на родном стадионе уже не в качестве футболиста, экс-защитник «Барсы» примерит на себе роль футбольного менеджера. Его «Кингс Лига» совсем недавно увидела свет, но уже пользуется безумной популярностью в Испании.

В конце января Жоан Лапорта на пресс-конференции подтвердил, что «Камп Ноу» примет финал четырех испанской медиалиги. Финал пройдет 26 марта, для посещения будут открыты все 90 тысяч мест арены «блауграны».

20 января стартовала продажа билетов. По данным издания Mundo Deportivo, на финал четырех уже продано 40 тысяч билетов! Стоимость билетов варьируется от 10 до 60 евро в зависимости от расположения. Учитывая, что до мероприятия остается еще больше месяца, Пике вполне может рассчитывать на аншлаг.

«Барселона» не останется без вознаграждения. «Блауграна» может рассчитывать на 50% прибыли за предоставление площадки и организацию специального поля для игры семь на семь.

Сумеют ли поклонники испанского медиафутбола целиком заполнить огромную арену «Барсы»?