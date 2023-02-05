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Фанаты «Барсы» в ярости. Арбитр не показал Винисиусу красную карточку за жест, из-за которого Левандовски получил дисквалификацию

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Футбол Футбол

В 20-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Мальорке» со счетом 0:1.

Болельщиков «Барсы» результат встречи, конечно, порадовал. Но один эпизод матча фанатов «блауграны» ужасно разозлил.

Винисиус с первого тайма весел на карточке. В какой-то момент бразилец подошел к арбитру и сделал неуважительный жест прямо перед судьей.

Хоть у арбитра и был веский повод показать Винисиусу вторую желтую, никаких санкций так и не последовало. Примечательно, что за аналогичный жест Роберт Левандовски схлопотал трехматчевую дисквалификацию, хотя поляк, в отличие от бразильца, даже не обращался напрямую к рефери.

Фанаты «Барселоны» усмотрели в этом эпизоде чудовищную предвзятость. Они уверены, что в такой же ситуации игрок их любимой команды незамедлительно был бы удален.

Своими эмоциями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Арбитр не удалил Винисиуса, и он не будет наказан на четыре игры, потому что его зовут не Левандовски и он не носит футболку «Барсы». Позор».

💭 «Винисиус насмехался над рефери в конце тайма, но коррумпированный судья не осмелился дать ему вторую желтую».

💭 «Отлично! Левандовски получил трехматчевый дисквал, а Винисиус – всего лишь пристальный взгляд рефери! Вы сами знаете, в чем тут разница».

💭 «Винисиусу все сходит с рук. Поведение судей просто жалкое».

💭 «Меня так смешат болельщики «Мадрида», которые кричат о том, что судьи недостаточно защищают Винисиуса. Да он ведь создал минимум пять поводов для удаления в первом тайме. А мы продолжаем смотреть на его нырки при каждой возможности на 95-й минуте». 

💭 «Арбитры боятся штрафовать Винисиуса, потому что этот парень незамедлительно начнет обвинять всех вокруг в расизме». 

💭 «Винисиус – отвратительный человек! Но меня больше беспокоит его вседозволенность. Его выходки никак не возбраняются. Судьи ничего не делают, чтобы его остановить!»

💭 «Значит, Винисиус будет дисквалифицирован как минимум на три матча, верно? О, я забыл, что он играет за любимый клуб президента Ла Лиги! Самое забавное, что Винисиус сделал точно такой же жест, что и Леви, смотря рефери в глаза! А Левандовски даже рядом с арбитром не стоял».

Претензии фанатов «блауграны» вполне обоснованы. Вряд ли руководство Ла Лиги решит как-то наказать Винисиуса. Единственным утешением для болельщиков «Барсы» может стать тот факт, что бразилец пропустит матч «Мадрида» против «Эльче» из-за перебора желтых карточек.

А как вы оцениваете решение арбитра в этом эпизоде?

17 комментариев

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Moscwow
Ответ Данил Ленивцев-Фильков
позер, тебас переизбирался из-за отсутствия других кандидатов, а пруфов про зарплату так и не видно.
Это факты, васюня. На

https://as.com/futbol/2018/02/13/primera/1518520379_995813.html?outputType=amp
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Данил Ленивцев-Фильков
Ответ Moscwow
https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/azulcarbayon/2016/10/05/tebas-sera-presidente-lfptras-retirada-alex-aranzabal/00031475652616482672679.htm
позер, тебас переизбирался из-за отсутствия других кандидатов, а пруфов про зарплату так и не видно.
0
-1
-1
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Moscwow
Ответ nogganov
Скинь пруфы
https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/azulcarbayon/2016/10/05/tebas-sera-presidente-lfptras-retirada-alex-aranzabal/00031475652616482672679.htm
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nogganov
Ответ Moscwow
Просто напомню, что за переизбрание Тебаса Реал голосовал против, Барселона - за. За повышение зарплаты Тебеса Реал голосовал против, Барселона - за
Скинь пруфы
+1
0
+1
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Константин Юрьевич
Реаловские апсосы!
0
-2
-2
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Moscwow
Просто напомню, что за переизбрание Тебаса Реал голосовал против, Барселона - за. За повышение зарплаты Тебеса Реал голосовал против, Барселона - за
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0
0
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Вадим__Ситов
То чувство, когда поставил на удаление в матче... 10 желтых и вот этот эпизод... Счастья тебе, Алехандро Эрнандес)
+2
0
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Виталий Поварещенков
Его не удалят по тому что он НЕГР
+2
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Рискну предположить
Судью заподозрят в расизме, он просто боится всеобщей обструкции
+1
-1
0
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mutnyy
Ответ Игорь Климов
Это очень странное решение судьи по отношению к жесту Винисиуса, а почему ему арбитр не показал жёлтую карточку?!
Комментарий удален
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Alexander Sragovich
Какой он мерзкий типчик....но судья Эрнандес Эрнандович стерпит всё когда судит реал
+2
-1
+1
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Темирлан Шаваев
А знаете сто меня больше всего смущает в этой статье, почему тут нет тэга Реал Мадрид
+1
0
+1
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Игорь Климов
Это очень странное решение судьи по отношению к жесту Винисиуса, а почему ему арбитр не показал жёлтую карточку?!
+4
-3
+1
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TJ tigra
Претензии справедливы. Если одному дали, то и другому должны, или это предвзятость. Тем более Левандовски накинули дополнительно.
+18
0
+18
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Евгений Цыбулин
Скоро Винисиус пинать судей начнет,а что такого:игрок Реала,темнокожий-тут все можно,для всего остального-можно поныть за расизм!)))
+11
0
+11
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1Umar Abdurahmanov
Ответ василий иванов
Реалу не помогают, нет , нет! что вы, что вы! Это все домыслы, но почему то регулярно мы видим двойные трактовки в аналогичных случаях. Причем в этом сезоне это уже второй аналогичный случай, но дисквал схватил только Лева!
Второй случай непосредственно у Винисиуса
+5
0
+5
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1Umar Abdurahmanov
Тут наверное логика в том, что он выразился в лицо, а Левандовски за спиной судьи 😂🤣 (шутка, не съешьте, пожалуйста)
+16
-1
+15
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василий иванов
Реалу не помогают, нет , нет! что вы, что вы! Это все домыслы, но почему то регулярно мы видим двойные трактовки в аналогичных случаях. Причем в этом сезоне это уже второй аналогичный случай, но дисквал схватил только Лева!
+45
-1
+44
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