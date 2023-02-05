Фанаты «Барсы» в ярости. Арбитр не показал Винисиусу красную карточку за жест, из-за которого Левандовски получил дисквалификацию

В 20-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Мальорке» со счетом 0:1.

Болельщиков «Барсы» результат встречи, конечно, порадовал. Но один эпизод матча фанатов «блауграны» ужасно разозлил.

Винисиус с первого тайма весел на карточке. В какой-то момент бразилец подошел к арбитру и сделал неуважительный жест прямо перед судьей.

Хоть у арбитра и был веский повод показать Винисиусу вторую желтую, никаких санкций так и не последовало. Примечательно, что за аналогичный жест Роберт Левандовски схлопотал трехматчевую дисквалификацию, хотя поляк, в отличие от бразильца, даже не обращался напрямую к рефери.

Фанаты «Барселоны» усмотрели в этом эпизоде чудовищную предвзятость. Они уверены, что в такой же ситуации игрок их любимой команды незамедлительно был бы удален.

Своими эмоциями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Арбитр не удалил Винисиуса, и он не будет наказан на четыре игры, потому что его зовут не Левандовски и он не носит футболку «Барсы». Позор».

💭 «Винисиус насмехался над рефери в конце тайма, но коррумпированный судья не осмелился дать ему вторую желтую».

💭 «Отлично! Левандовски получил трехматчевый дисквал, а Винисиус – всего лишь пристальный взгляд рефери! Вы сами знаете, в чем тут разница».

💭 «Винисиусу все сходит с рук. Поведение судей просто жалкое».

💭 «Меня так смешат болельщики «Мадрида», которые кричат о том, что судьи недостаточно защищают Винисиуса. Да он ведь создал минимум пять поводов для удаления в первом тайме. А мы продолжаем смотреть на его нырки при каждой возможности на 95-й минуте».

💭 «Арбитры боятся штрафовать Винисиуса, потому что этот парень незамедлительно начнет обвинять всех вокруг в расизме».

💭 «Винисиус – отвратительный человек! Но меня больше беспокоит его вседозволенность. Его выходки никак не возбраняются. Судьи ничего не делают, чтобы его остановить!»

💭 «Значит, Винисиус будет дисквалифицирован как минимум на три матча, верно? О, я забыл, что он играет за любимый клуб президента Ла Лиги! Самое забавное, что Винисиус сделал точно такой же жест, что и Леви, смотря рефери в глаза! А Левандовски даже рядом с арбитром не стоял».

Претензии фанатов «блауграны» вполне обоснованы. Вряд ли руководство Ла Лиги решит как-то наказать Винисиуса. Единственным утешением для болельщиков «Барсы» может стать тот факт, что бразилец пропустит матч «Мадрида» против «Эльче» из-за перебора желтых карточек.

А как вы оцениваете решение арбитра в этом эпизоде?